Décès de Mircea Lucescu : Quand l’entraîneur roumain était «sur le point de signer» à l’OM plutôt que Deschamps

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Ancien attaquant, puis entraîneur, Mircea Lucescu est décédé ce mardi 7 avril 2026 à l’âge de 80 ans. Passé par une quinzaine de clubs au cours de sa longue carrière, celui qui a également été le sélectionneur de la Roumanie avait failli débarquer sur le banc de l’OM en 2009, avant que Didier Deschamps ne prenne finalement la succession d’Eric Gerets.

En proie à des soucis de santé depuis un moment et transféré en soins intensifs le 29 mars, Mircea Lucescu s’est éteint le mardi 7 avril 2026, à l’âge de 80 ans. En 45 ans de carrière, le technicien roumain a remporté 38 trophées et était surtout connu pour sa longue expérience sur le banc du Shakhtar Donetsk, qu’il a entraîné entre 2004 et 2016. Un club qu’il a failli quitter pour prendre la direction de l’OM en 2009.

Romanian manager Mircea Lucescu has passed away at 80 years old tonight. 💔🇷🇴



Rest in peace, Mircea. 🕊️ pic.twitter.com/R0st1G5nZI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 7, 2026

« Je pouvais signer avec Marseille » En effet, après avoir éliminé Marseille en quarts de finale de la Coupe UEFA, Mircea Lucescu était proche de succéder à Eric Gerets. « Je pouvais signer avec Marseille l’année passée, après la victoire en quart de finale de la Coupe UEFA contre l’OM. Mais cela a été retardé d’une semaine. Entre temps, mon président (Rina Akhmetov, ndlr) a tout de suite annoncé que j’avais prolongé mon contrat. Je ne pouvais pas dire non », avait expliqué l’ancien sélectionneur de la Roumanie.