Décès de Mircea Lucescu : Quand l’entraîneur roumain était «sur le point de signer» à l’OM plutôt que Deschamps

Ancien attaquant, puis entraîneur, Mircea Lucescu est décédé ce mardi 7 avril 2026 à l’âge de 80 ans. Passé par une quinzaine de clubs au cours de sa longue carrière, celui qui a également été le sélectionneur de la Roumanie avait failli débarquer sur le banc de l’OM en 2009, avant que Didier Deschamps ne prenne finalement la succession d’Eric Gerets.
En proie à des soucis de santé depuis un moment et transféré en soins intensifs le 29 mars, Mircea Lucescu s’est éteint le mardi 7 avril 2026, à l’âge de 80 ans. En 45 ans de carrière, le technicien roumain a remporté 38 trophées et était surtout connu pour sa longue expérience sur le banc du Shakhtar Donetsk, qu’il a entraîné entre 2004 et 2016. Un club qu’il a failli quitter pour prendre la direction de l’OM en 2009.
« Je pouvais signer avec Marseille »
En effet, après avoir éliminé Marseille en quarts de finale de la Coupe UEFA, Mircea Lucescu était proche de succéder à Eric Gerets. « Je pouvais signer avec Marseille l’année passée, après la victoire en quart de finale de la Coupe UEFA contre l’OM. Mais cela a été retardé d’une semaine. Entre temps, mon président (Rina Akhmetov, ndlr) a tout de suite annoncé que j’avais prolongé mon contrat. Je ne pouvais pas dire non », avait expliqué l’ancien sélectionneur de la Roumanie.
« On s’était donné rendez-vous après le match »
« J’étais sur le point de signer avec ce club. On s’était donné rendez-vous après le match. Les dirigeants étaient peut-être énervés de l’avoir perdu. Ils ne sont pas venus. Du coup, je suis resté là-bas. Mais bon, c’est bien. Deschamps fait de bonnes choses. L’équipe a beaucoup changé par rapport à l’année dernière », ajoutait Mircea Lucescu. En 2014, Vincent Labrune, qui était alors président, avait également pensé à lui, avant de finalement s’attacher les services de Marcelo Bielsa.