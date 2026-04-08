OM : Son retour à Marseille est imminent, «je prends plaisir à y retourner»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Plusieurs années après son départ de l’OM, un joueur s’apprête à faire son retour à Marseille pour la toute première fois. Au moment de revenir sur ses retrouvailles avec le club olympien, le principal intéressé a évoqué les belles années qu’il y a passées et le plaisir qu’il a à y retourner.

Cinq jours après sa défaite sur la pelouse de l’AS Monaco (2-1), l’OM reçoit le FC Metz vendredi, pour le compte de la 29e journée de Ligue 1. Les Marseillais, qui ont enchaîné deux revers de suite, doivent reprendre leur marche en avant dans la course à la Ligue des champions, tandis que les Messins, derniers au classement, restent sur un match nul frustrant face au FC Nantes (0-0).

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💬 "Un plaisir de retourner à Marseille avec mon club formateur" ⤵️ pic.twitter.com/wNmL0QPyd7 — FC Metz ☨ (@FCMetz) April 8, 2026

« Malgré la saison difficile que nous vivons, il faut réussir à rester positif » « Nous sortons d’une déception, car nous pouvions gagner face à Nantes. À titre personnel, il me manque ce petit but ou cette passe décisive. Je reste concentré, et je continue à travailler pour que cela vienne. J’espère réussir à être décisif, et ça sera bénéfique pour moi comme pour tout le groupe. Malgré la saison difficile que nous vivons, il faut réussir à rester positif », a confié Bouna Sarr ce mercredi en conférence de presse.