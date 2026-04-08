OM : C’est historique, la mauvaise nouvelle à 105M€

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après un exercice 2023-2024 catastrophique, l’OM a redressé la barre la saison dernière en réussissant à se qualifier en Ligue des champions, mais le club n’a pas pu profiter des revenus de la C1 cette année-là. A cela s’est ajouté des droits TV de moins en moins important, contribuant au déficit record de Marseille en 2024-2025, estimé à un peu moins de 105M€.

Au mois de février dernier, l’UEFA publiait son panorama annuel du football européen, dans lequel on pouvait constater le déficit record de l’OM lors de l’exercice 2024-2025. Une saison marquée par l’absence de Ligue des champions, dans un contexte de crise pour le football français liée aux droits TV. Marseille a ainsi enregistré près de 105M€ de pertes, un record depuis que Frank McCourt en est le propriétaire.

Les bilans DNCG viennent de tomber, pour la saison 2024/2025. Moins 105 millions d’euros de résultat net pour l’#OM, plus gros déficit de l’ère McCourt pic.twitter.com/l0nJv0y1He — Mathieu Grégoire (@Serguei) April 8, 2026

Des pertes record pour l’OM en 2024-2025 Depuis son rachat de l’OM en 2016, le déficit cumulé de l’homme d’affaires américain s’élève à 570M€. Des chiffres confirmés par la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG). Dans son rapport publié ce mercredi, la DNCG a indiqué que l’Olympique de Marseille avait enregistré 104,788M€ de pertes en 2024-2025. Sans compter les transferts et en l’absence de compétition européenne, le club a vu ses recettes baisser de 34%. Les droits TV s’élèvent à 31,901M€, la billetterie à 30,327M€, les autres produits à 54,783M€ et le sponsoring à 71,712M€. La masse salariale, charges sociales incluses, quant à elle est en hausse de 3% et s’élève à 153,653M€.