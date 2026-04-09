Mercato - OM - Mason Greenwood : «Je le vois partir», son départ ne fait plus aucun doute ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Meilleur joueur de l’OM depuis son arrivée à l’été 2024 en provenance de Manchester United, Mason Greenwood se prépare peut-être à entamer un nouveau challenge. L’avenir de l’attaquant âgé de 24 ans ne semble pas s’écrire à Marseille et un journaliste estime qu’il devrait partir lors du prochain mercato estival, reste à savoir pour aller où.

À l’instar de Daniel Riolo, beaucoup d’observateurs ne voient pas Mason Greenwood effectuer une troisième saison à l’OM. Arrivé à l’été 2024 en provenance de Manchester United, l’Anglais est encore sous contrat jusqu’en juin 2029 et a été cité du côté de l’Atlético Madrid et de la Juventus dernièrement, ainsi que de l’Arabie Saoudite.

OM : C’est historique, la mauvaise nouvelle à 105M€ https://t.co/kkGM1OHrYt — le10sport (@le10sport) April 8, 2026

« Il y a des marchés en Espagne, en Italie et en Arabie Saoudite » « Oui je le vois partir », estime lui aussi Mathieu Grégoire, correspond à Marseille pour L’Équipe, comme il l’a confié à Capté. « Je ne sais pas où, il y a beaucoup de freins. Il ne peut pas retourner en Premier League, ça va être compliqué. Il y a des clubs comme le Bayern Munich ça parait impossible d’un point de vue de valeur. Il y a des marchés en Espagne, en Italie et en Arabie saoudite. En Arabie saoudite, ça a déjà été sondé l’été dernier. En Espagne, il y a le Real Madrid qui regarde et l’Atlético Madrid aussi. Il faudra voir s’ils sont capables de faire des offres, il faut une offre importante car l’OM doit donner 40% à Manchester United. »