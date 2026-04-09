Mercato - OM - Mason Greenwood : «Je le vois partir», son départ ne fait plus aucun doute ?

Meilleur joueur de l’OM depuis son arrivée à l’été 2024 en provenance de Manchester United, Mason Greenwood se prépare peut-être à entamer un nouveau challenge. L’avenir de l’attaquant âgé de 24 ans ne semble pas s’écrire à Marseille et un journaliste estime qu’il devrait partir lors du prochain mercato estival, reste à savoir pour aller où.
À l’instar de Daniel Riolo, beaucoup d’observateurs ne voient pas Mason Greenwood effectuer une troisième saison à l’OM. Arrivé à l’été 2024 en provenance de Manchester United, l’Anglais est encore sous contrat jusqu’en juin 2029 et a été cité du côté de l’Atlético Madrid et de la Juventus dernièrement, ainsi que de l’Arabie Saoudite.
« Il y a des marchés en Espagne, en Italie et en Arabie Saoudite »
« Oui je le vois partir », estime lui aussi Mathieu Grégoire, correspond à Marseille pour L’Équipe, comme il l’a confié à Capté. « Je ne sais pas où, il y a beaucoup de freins. Il ne peut pas retourner en Premier League, ça va être compliqué. Il y a des clubs comme le Bayern Munich ça parait impossible d’un point de vue de valeur. Il y a des marchés en Espagne, en Italie et en Arabie saoudite. En Arabie saoudite, ça a déjà été sondé l’été dernier. En Espagne, il y a le Real Madrid qui regarde et l’Atlético Madrid aussi. Il faudra voir s’ils sont capables de faire des offres, il faut une offre importante car l’OM doit donner 40% à Manchester United. »
« S’il a un beau challenge, je le vois partir cet été »
« Moi je pense qu’il aura fait à peu près le tour à l’OM », a ajouté Mathieu Grégoire. « Il n’y a pas d’atomes crochus avec la direction sportive. Déjà l’an dernier, en mars 2025, ça se tendait un peu côté OM, il y avait des défaites, il était un peu vu comme le mec qui ne travaille pas défensivement. Lui l’a mal pris à l’époque. Il voyait la direction sportive en faire un bouc émissaire. Ce qui se disait l’été dernier c’est on le vendra l’été prochain s’il ne se bouge pas les fesses. Ça il ne l’a pas oublié. Oui, s’il a un beau challenge, je le vois partir cet été. »