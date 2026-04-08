Mercato - PSG : Ce prochain transfert est une «certitude» à Paris ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au cours des dernières fenêtres de recrutement, le PSG n’a pas été si actif que cela. Qu’en sera-t-il pour le prochain mercato estival ? D’ici quelques semaines, l’effectif de Luis Enrique risque d’évoluer, que ce soit dans le sens des départs que des arrivées. Alors qu’on se demande qui pourrait débarquer au PSG, voilà qu’une annonce est tombée sur un prochain transfert.

Aujourd'hui, Luis Enrique peut compter sur de nombreux à disposition pour composer son équipe au PSG. Mais voilà que le club de la capitale pourrait bien offrir de nouvelles solutions à son entraîneur dans les mois à venir. Le mercato estival se rapproche et du côté de Paris, il faudrait s’attendre à des arrivées. Alors que plusieurs noms commencent déjà à circuler, la question est de savoir qui rejoindra réellement le PSG. Journaliste à L’Equipe, Loïc Tanzi a une petite idée à ce propos.

Très bonne surprise au PSG : Un journaliste confirme l'information ! https://t.co/gNnsyDUa0d — le10sport (@le10sport) April 8, 2026

Lucas Chevalier sera remplacé en cas de départ ? Sur le plateau de L’Equipe de Greg sur La Chaine L’Equipe, Loïc Tanzi a vendu la mèche pour un potentiel transfert du PSG cet été. Lequel ? Un nouveau gardien devrait ainsi arriver si Lucas Chevalier venait à faire ses valises. « La certitude c’est que si jamais à la fin de la saison Lucas Chevalier demande à quitter le club parce qu'il estime que pour sa carrière il doit partir et que le PSG accepte de le laisser partir, le PSG va chercher un gardien », a-t-il lâché.