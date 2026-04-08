Mercato - PSG : Ce prochain transfert est une «certitude» à Paris ?

Au cours des dernières fenêtres de recrutement, le PSG n’a pas été si actif que cela. Qu’en sera-t-il pour le prochain mercato estival ? D’ici quelques semaines, l’effectif de Luis Enrique risque d’évoluer, que ce soit dans le sens des départs que des arrivées. Alors qu’on se demande qui pourrait débarquer au PSG, voilà qu’une annonce est tombée sur un prochain transfert.
Aujourd'hui, Luis Enrique peut compter sur de nombreux à disposition pour composer son équipe au PSG. Mais voilà que le club de la capitale pourrait bien offrir de nouvelles solutions à son entraîneur dans les mois à venir. Le mercato estival se rapproche et du côté de Paris, il faudrait s’attendre à des arrivées. Alors que plusieurs noms commencent déjà à circuler, la question est de savoir qui rejoindra réellement le PSG. Journaliste à L’Equipe, Loïc Tanzi a une petite idée à ce propos.
Lucas Chevalier sera remplacé en cas de départ ?
Sur le plateau de L’Equipe de Greg sur La Chaine L’Equipe, Loïc Tanzi a vendu la mèche pour un potentiel transfert du PSG cet été. Lequel ? Un nouveau gardien devrait ainsi arriver si Lucas Chevalier venait à faire ses valises. « La certitude c’est que si jamais à la fin de la saison Lucas Chevalier demande à quitter le club parce qu'il estime que pour sa carrière il doit partir et que le PSG accepte de le laisser partir, le PSG va chercher un gardien », a-t-il lâché.
Safonov restera-t-il au PSG ?
Et voilà que cette arrivée potentielle au PSG pourrait d’ailleurs entraîner un départ, celui de Matvey Safonov. En effet, alors que les cartes seraient redistribuées dans les buts, le Russe pourrait ne pas se satisfaire de redevenir numéro 2. « Si le gardien qui arrive est jugé meilleur, Safonov va redevenir numéro 2. Et s’il n’est pas content, il partira. Il est numéro 1 par défaut. On verra la saison prochaine », a expliqué Loïc Tanzi.