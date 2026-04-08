Mercato - PSG : Luis Enrique viré en cas de catastrophe ? Un journaliste vend déjà la mèche

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Vainqueur de la Ligue des Champions la saison dernière, le PSG est toujours en lice pour défendre son titre. Ce mercredi soir, le club de la capitale affronte Liverpool en quart de finale aller. Alors que Paris est favori, tout peut arriver face aux Reds. Et une élimination pourrait-elle alors être fatale à Luis Enrique, l’entraîneur du PSG ?

En 2023, le PSG décidait de faire confiance à Luis Enrique à la place de Christophe Galtier. L’Espagnol a ainsi pris place sur le banc parisien et ce choix a été le bon puisque le technicien a emmené le club de la capitale jusqu’à sa première Ligue des Champions. Le PSG est aujourd’hui comblé avec Luis Enrique et c’est pour cela qu'il avait été prolongé jusqu’en 2027. Mais restera-t-il pour autant jusqu’à cette date ? Une élimination face à Liverpool en quart de finale de la Ligue des Champions pourrait-elle notamment rebattre les cartes ?

Un joueur du PSG comparé à un champion du monde 1998 : Ça promet du lourd ! https://t.co/bI1dBmE9n5 — le10sport (@le10sport) April 8, 2026

« La réponse est simple: non » Luis Enrique est-il alors en danger sur le banc du PSG en cas de catastrophe face à Liverpool ? La question a été posée à José Barroso, journaliste pour L’Equipe. Et voilà que dans un chat sur le site du quotidien sportif, il a fait savoir à propos de l’entraîneur espagnol : « Est-ce que en cas de défaite sur l’ensemble des deux matchs Luis Enrique pourrait être invité à quitter le banc du PSG ? La réponse est simple: non. La moisson historique de la saison dernière a conforté les dirigeants dans leur sentiment que Luis Enrique était le coach parfait pour leur projet ».