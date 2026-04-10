OM : C'est officiel, l'annonce très attendue de Frank McCourt !

Présent en conférence de presse ce vendredi matin, Frank McCourt s'est présenté devant les médias pour faire une annonce très attendue concernant l'avenir de l'OM. Rare devant la presse, l'homme d'affaires américain n'est donc évidemment pas venu pour rien à Marseille.
Comme attendu lors de l'annonce de la tenue d'une conférence de presse ce vendredi en compagnie de Frank McCourt, le nom d'un nouveau président a été annoncé pour l'OM. Quelques semaines après le départ de Pablo Longoria, c'est donc Stéphane Richard qui a été nommé à ce poste. Un choix officialisé et justifié par Frank McCourt, persuadé d'avoir trouvé l'homme idéal pour relancer l'OM.
McCourt officialise le nom du nouveau président de l'OM
« C'est avec une grande joie que je vous présente le nouveau président de l'OM. Marseille a besoin d'un très fort leader avec une expérience exécutive, surtout dans le moment présent avec beaucoup de défis à affronter pour le football français, quelqu'un qui connaisse Marseille, a vécu ici. Quand j'ai étudié les différents candidats et que j'ai compris que Stéphane était intéressé - je le connaissais depuis un moment à l'époque où il était PDG d'Orange - il cochait toutes les cases. La décision était assez simple pour moi au final. On a été capable de toute faire de manière rapide et efficace. L'OM a besoin de ce leadership pour ramener la sérénité et le calme au sein du club », a-t-il confié devant les médias.
«Marseille a besoin d'un très fort leader avec une expérience exécutive»
De son côté, Stéphane Richard s'est dit honoré de devenir président de l'OM : « C'est honneur et une grande émotion pour moi d'être avec bous ce matin. Mes premiers mots iront pour remercier Frank. Une grande émotion pour moi parce mes deux passions convergent: Marseille où j'ai grandi et le foot. Je garde beaucoup de contacts, dont ma professeur de français. J'ai passé mon bac à Marseille, puis je suis monté à Paris pour ma classe préparatoirz. J eme suvienbs es racanements quand je disais que je venais de Marseille. J'ai gardé des liens très forts avec cette ville, j'ai eu une maison et la seule maison que je possède aujourd'hui est à Marseille, j'y ai beaucoup d'amis, c'est une ville que je connais intimement; Je sais ce que représente l'OM. Tout la ville pense et respire pour l'OM. Je suis footeux, j'ai suivi toutes les épopées du club. Réunir mes deux amours, Marseille et le foot, c'est une sorte de dream job ».