OM : C'est officiel, l'annonce très attendue de Frank McCourt !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse ce vendredi matin, Frank McCourt s'est présenté devant les médias pour faire une annonce très attendue concernant l'avenir de l'OM. Rare devant la presse, l'homme d'affaires américain n'est donc évidemment pas venu pour rien à Marseille.

Comme attendu lors de l'annonce de la tenue d'une conférence de presse ce vendredi en compagnie de Frank McCourt, le nom d'un nouveau président a été annoncé pour l'OM. Quelques semaines après le départ de Pablo Longoria, c'est donc Stéphane Richard qui a été nommé à ce poste. Un choix officialisé et justifié par Frank McCourt, persuadé d'avoir trouvé l'homme idéal pour relancer l'OM.

EN DIRECT - Franck McCourt le propriétaire de l'OM présente Stéphane Richard le nouveau président.

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McCourt officialise le nom du nouveau président de l'OM « C'est avec une grande joie que je vous présente le nouveau président de l'OM. Marseille a besoin d'un très fort leader avec une expérience exécutive, surtout dans le moment présent avec beaucoup de défis à affronter pour le football français, quelqu'un qui connaisse Marseille, a vécu ici. Quand j'ai étudié les différents candidats et que j'ai compris que Stéphane était intéressé - je le connaissais depuis un moment à l'époque où il était PDG d'Orange - il cochait toutes les cases. La décision était assez simple pour moi au final. On a été capable de toute faire de manière rapide et efficace. L'OM a besoin de ce leadership pour ramener la sérénité et le calme au sein du club », a-t-il confié devant les médias.