Vente OM : C'est confirmé par cette grande annonce ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cela fait désormais plusieurs années que les rumeurs concernant la vente de l'OM sont régulières. Mais cette fois-ci, cela pourrait se concrétiser avec la signature d'un nouvel homme fort, chargé justement d'assurer une sorte de transition. Les prochains mois s'annoncent donc très chauds à Marseille.

Après quelques semaines d'attente, l'OM va enfin officialiser le nom de son nouveau président. Ce sera sur le sujet principal de la conférence de presse exceptionnelle qui se tiendra ce vendredi au Vélodrome en présence de Frank McCourt. Et selon les informations de La Provence, c'est Stéphane Richard, ex-PDG d'Orange notamment, qui succèdera à Pablo Longoria.

À confirmer #OM . Voilà qui accrédite encore un peu plus l’arrivée ou de nouveaux investisseurs, ou d’une vente pure et simple du club . Mais pas d’un projet sportif pur et dur . A confirmer. https://t.co/LkNw3zSd4N — Christian Ollivier (@COllivier61) April 9, 2026

Stéphane Richard, l'homme qui vendre l'OM ? Un profil qui peut surprendre compte tenu de son manque d'expérience dans le football, mais selon l'ancien journaliste de RTL, Christian Ollivier, c'est probablement l'homme parfait pour assurer la transition avec un nouveau projet et ainsi préparer la vente de l'OM. « Voilà qui accrédite encore un peu plus l’arrivée ou de nouveaux investisseurs, ou d’une vente pure et simple du club . Mais pas d’un projet sportif pur et dur. A confirmer », écrit-il sur X.