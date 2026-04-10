Vente OM : C'est confirmé par cette grande annonce ?

Cela fait désormais plusieurs années que les rumeurs concernant la vente de l'OM sont régulières. Mais cette fois-ci, cela pourrait se concrétiser avec la signature d'un nouvel homme fort, chargé justement d'assurer une sorte de transition. Les prochains mois s'annoncent donc très chauds à Marseille.
Après quelques semaines d'attente, l'OM va enfin officialiser le nom de son nouveau président. Ce sera sur le sujet principal de la conférence de presse exceptionnelle qui se tiendra ce vendredi au Vélodrome en présence de Frank McCourt. Et selon les informations de La Provence, c'est Stéphane Richard, ex-PDG d'Orange notamment, qui succèdera à Pablo Longoria.
Stéphane Richard, l'homme qui vendre l'OM ?
Un profil qui peut surprendre compte tenu de son manque d'expérience dans le football, mais selon l'ancien journaliste de RTL, Christian Ollivier, c'est probablement l'homme parfait pour assurer la transition avec un nouveau projet et ainsi préparer la vente de l'OM. « Voilà qui accrédite encore un peu plus l’arrivée ou de nouveaux investisseurs, ou d’une vente pure et simple du club . Mais pas d’un projet sportif pur et dur. A confirmer », écrit-il sur X.
«Voilà qui accrédite encore un peu plus une vente du club»
Une théorie accréditée par les récentes déclarations de Frank McCourt qui ouvrait la porte à l'arrivée de nouveaux investisseurs. « Je pense que c’est le moment d’entamer ce processus parce que je veux vraiment que Marseille passe au niveau supérieur. Je suis très fier de ce que nous avons accompli et du respect que nous avons gagné dans le monde du football. Le niveau supérieur, et, espérons-le, le plus haut niveau, nécessitera des investissements supplémentaires. Nous voulons trouver le bon partenaire stratégique pour y parvenir. Il est encore trop tôt pour en dire davantage, on réfléchit, on s’organise, mais on est dans cet état d’esprit », confiait le propriétaire de l'OM dans les colonnes du JDD.