L’OM a son Kylian Mbappé et c’est un problème ?

Kylian Mbappé est peut-être l’un des meilleurs joueurs du monde, l’attaquant du Real Madrid fait dernièrement beaucoup parler de lui en Espagne. En effet, de l’autre côté des Pyrénées, certains vont jusqu’à dire que la Casa Blanca serait meilleure quand le Français n’est pas là. Et voilà que l’OM pourrait avoir un problème similaire avec l'une de ses stars…
Dimanche dernier, l’OM s’inclinait sur la pelouse de l'AS Monaco (2-1). Une rencontre que le club phocéen avait d’ailleurs dû disputer sans Mason Greenwood, touché physiquement et indisponible pour cette rencontre. Alors qu'on s’inquiétait du visage olympien en l’absence de l’Anglais, cela n’était peut-être finalement qu’un mal pour un bien. En effet, à la suite de ce match de l'OM, un débat est né. Comme le Real Madrid sans Kylian Mbappé, l'OM jouerait-il mieux quand Mason Greenwood n’est pas là ?
« Je pense que cette équipe-là est meilleure collectivement sans Mason Greenwood »
Et c’est Walid Acherchour qui avait mis le feu aux poudres avec cet avis concernant Mason Greenwood et le niveau de l’OM. Lors de l’After Foot, il avait ainsi lâché : « Je pense que cette équipe-là est meilleure collectivement sans Mason Greenwood qui fait partie de ces joueurs solution et problème à la fois. Je pense que dans les prochains mois si Mason Greenwood part de l'Olympique de Marseille qu'on se rendra compte comme Kylian Mbappé que cette équipe-là sera meilleure sans Greenwood ». Depuis, cette question fait beaucoup de bruit et les avis divergent concernant le visage de l’OM avec et sans Greenwood.
La réponse d’Habib Beye
C’est ainsi qu’Habib Beye a même été interrogé sur le sujet ce jeudi à l’occasion de sa conférence de presse. C’est alors que l’entraîneur de l’OM a répondu à propos de Mason Greenwood : « L'OM plus fort sans Mason Greenwood ? C'est lié au fait qu'on le voit moins défendre. Aujourd'hui, il ne fera pas un retour défensif sur 50 mètres, mais il peut couper des lignes de passe. Parfois, il faut accepter un déficit défensif quand il y a autant d'apport offensif. Mason est très important pour notre attaque, il ne faut pas lui retirer ses qualités. Mais oui, il reste perfectible sur le plan défensif ».
Alors, l’OM est-il plus fort sans Mason Greenwood ?