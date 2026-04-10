L’OM a son Kylian Mbappé et c’est un problème ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Kylian Mbappé est peut-être l’un des meilleurs joueurs du monde, l’attaquant du Real Madrid fait dernièrement beaucoup parler de lui en Espagne. En effet, de l’autre côté des Pyrénées, certains vont jusqu’à dire que la Casa Blanca serait meilleure quand le Français n’est pas là. Et voilà que l’OM pourrait avoir un problème similaire avec l'une de ses stars…

Dimanche dernier, l’OM s’inclinait sur la pelouse de l'AS Monaco (2-1). Une rencontre que le club phocéen avait d’ailleurs dû disputer sans Mason Greenwood, touché physiquement et indisponible pour cette rencontre. Alors qu'on s’inquiétait du visage olympien en l’absence de l’Anglais, cela n’était peut-être finalement qu’un mal pour un bien. En effet, à la suite de ce match de l'OM, un débat est né. Comme le Real Madrid sans Kylian Mbappé, l'OM jouerait-il mieux quand Mason Greenwood n’est pas là ?

OM : Le nouveau logo est «une grosse mer**», l’action choc réclamée par les supporters marseillais https://t.co/83hIssONk8 — le10sport (@le10sport) April 9, 2026

« Je pense que cette équipe-là est meilleure collectivement sans Mason Greenwood » Et c’est Walid Acherchour qui avait mis le feu aux poudres avec cet avis concernant Mason Greenwood et le niveau de l’OM. Lors de l’After Foot, il avait ainsi lâché : « Je pense que cette équipe-là est meilleure collectivement sans Mason Greenwood qui fait partie de ces joueurs solution et problème à la fois. Je pense que dans les prochains mois si Mason Greenwood part de l'Olympique de Marseille qu'on se rendra compte comme Kylian Mbappé que cette équipe-là sera meilleure sans Greenwood ». Depuis, cette question fait beaucoup de bruit et les avis divergent concernant le visage de l’OM avec et sans Greenwood.