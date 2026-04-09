Le futur président de l’OM a déjà annoncé le départ de Frank McCourt : Une déclaration troublante refait surface !

Fin du suspense à l’OM ? Alors que Frank McCourt répondra aux questions des journalistes ce vendredi dans une conférence de presse organisée au stade Vélodrome, La Provence a divulgué le nom du successeur de Pablo Longoria. Et rapidement, l’une de ses déclarations passées a refait surface sur les réseaux sociaux.
Mohamed Bouhafsi, Nicolas de Tavernost, Pauline Gamerre, Richard Teyssier, Cyril Linette ou encore Guillaume Cerutti… Les noms n’ont pas manqué ces derniers jours concernant le successeur de Pablo Longoria à la tête de l’OM. « Ma préférence va à quelqu'un qui connait bien la France et Marseille car je pense qu'il est crucial de comprendre la culture du club », avait indiqué Frank McCourt, expliquant récemment dans les colonnes du JDD vouloir engager « un manager d'envergure et expérimenté » avant la fin de la saison.
Stéphane Richard choisi comme président
Selon les informations de La Provence, confirmées dans la foulée par Le Parisien, Frank McCourt aurait décidé de miser sur Stéphane Richard. Un profil expérimenté puisque l’homme de 64 ans a dirigé Orange en tant que président-directeur général jusqu’en janvier 2022. Il est depuis membre du conseil de surveillance du grand port maritime de la cité phocéenne.
« Rodolphe Saadé finira par racheter l'Olympique de Marseille »
Depuis cette révélation, une déclaration de Stéphane Richard sur l'avenir de l’Olympique de Marseille datant de février 2023 circule sur les réseaux sociaux. Le futur président du club, qui entretient des liens étroits avec la famille Saadé, dont Rodolphe Saadé, le milliardaire marseillais qui est le patron du groupe CMA-CGM, sponsor principal du club, avait affirmé à Libération : « Rodolphe est sincèrement attaché à la ville. Il est présent, il met de l'argent. Il finira par racheter l'Olympique de Marseille »
Au cours de son entretien accordé au Journal du Dimanche il y a quelques jours, Frank McCourt avait ouvert la porte à l’arrivée de nouveaux investisseurs à l’OM. Pour certains observateurs, l’homme d’affaires américain ne serait plus opposé à une vente du club, fixant son prix à 1,2 milliard de dollars.