Le futur président de l’OM a déjà annoncé le départ de Frank McCourt : Une déclaration troublante refait surface !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Fin du suspense à l’OM ? Alors que Frank McCourt répondra aux questions des journalistes ce vendredi dans une conférence de presse organisée au stade Vélodrome, La Provence a divulgué le nom du successeur de Pablo Longoria. Et rapidement, l’une de ses déclarations passées a refait surface sur les réseaux sociaux.

Mohamed Bouhafsi, Nicolas de Tavernost, Pauline Gamerre, Richard Teyssier, Cyril Linette ou encore Guillaume Cerutti… Les noms n’ont pas manqué ces derniers jours concernant le successeur de Pablo Longoria à la tête de l’OM. « Ma préférence va à quelqu'un qui connait bien la France et Marseille car je pense qu'il est crucial de comprendre la culture du club », avait indiqué Frank McCourt, expliquant récemment dans les colonnes du JDD vouloir engager « un manager d'envergure et expérimenté » avant la fin de la saison.

🚨 Stéphane Richard, futur président de l’OM selon La Provence, en 2023 sur la famille Saadé qui détient CMA-CGM. 💰💙🤍



« Rodolphe est sincèrement attaché à la ville. Il est présent, il met de l'argent. 𝗜𝗹 𝗳𝗶𝗻𝗶𝗿𝗮 𝗽𝗮𝗿 𝗿𝗮𝗰𝗵𝗲𝘁𝗲𝗿 𝗹'𝗢𝗠. » 👀



🎙️ @libe https://t.co/q5BgOgid1H pic.twitter.com/3XMUAiKl7y — Actu Foot (@ActuFoot_) April 9, 2026

Stéphane Richard choisi comme président Selon les informations de La Provence, confirmées dans la foulée par Le Parisien, Frank McCourt aurait décidé de miser sur Stéphane Richard. Un profil expérimenté puisque l’homme de 64 ans a dirigé Orange en tant que président-directeur général jusqu’en janvier 2022. Il est depuis membre du conseil de surveillance du grand port maritime de la cité phocéenne.