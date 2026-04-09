Habib Beye : Cet objet qu’il a décidé de bannir à l’OM… «dans certaines situations»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au beau milieu de la saison, l’OM a dû se mettre en quête d’un nouvel entraîneur. A cause des mauvais résultats de l’équipe, Roberto De Zerbi a quitté ses fonctions et pour le remplacer, le choix a finalement été fait de faire confiance à Habib Beye. Ancien joueur du club phocéen, le Sénégalais est donc de retour à Marseille, où il n’a pas hésité à imposer sa méthode dans le vestiaire.

En l'espace de quelques années, Habib Beye a connu une trajectoire fulgurante comme entraîneur. Ayant commencé sur le banc du Red Star, il a ensuite officié au Stade Rennais et le voilà aujourd'hui aux commandes à l’OM. A la recherche d’un remplaçant à Roberto De Zerbi il y a quelques semaines, le club phocéen a donc fait appel à Beye, qui connait bien la maison. Débarqué avec une énorme pression sur les épaules et la mission de se qualifier notamment pour la prochaine Ligue des Champions, celui qu'on a également connu comme consultant sur Canal+ a ses méthodes bien à lui avec ses joueurs.

Mercato - OM : La future destination d'Aubameyang est déjà connue ? https://t.co/ME1mQzgDk1 — le10sport (@le10sport) April 9, 2026

« Le téléphone est un outil de communication et d’ennui » Quel est donc le style Habib Beye comme entraîneur ? Ce jeudi, le technicien marseillais en conférence de presse. Et c’est ainsi qu’il a été interrogé sur son rapport au téléphone dans le vestiaire de l’OM. Beye a alors répondu : « Je suis pas dans la liberté mais dans la compréhension de ce que l'on vit aujourd'hui. Les joueurs c'est un reflet de la société et de nos enfants. Le téléphone est un outil de communication et d'ennui. Dans certaines situations on les bannit ».