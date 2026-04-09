Habib Beye : Cet objet qu’il a décidé de bannir à l’OM… «dans certaines situations»

Au beau milieu de la saison, l’OM a dû se mettre en quête d’un nouvel entraîneur. A cause des mauvais résultats de l’équipe, Roberto De Zerbi a quitté ses fonctions et pour le remplacer, le choix a finalement été fait de faire confiance à Habib Beye. Ancien joueur du club phocéen, le Sénégalais est donc de retour à Marseille, où il n’a pas hésité à imposer sa méthode dans le vestiaire.
En l'espace de quelques années, Habib Beye a connu une trajectoire fulgurante comme entraîneur. Ayant commencé sur le banc du Red Star, il a ensuite officié au Stade Rennais et le voilà aujourd'hui aux commandes à l’OM. A la recherche d’un remplaçant à Roberto De Zerbi il y a quelques semaines, le club phocéen a donc fait appel à Beye, qui connait bien la maison. Débarqué avec une énorme pression sur les épaules et la mission de se qualifier notamment pour la prochaine Ligue des Champions, celui qu'on a également connu comme consultant sur Canal+ a ses méthodes bien à lui avec ses joueurs.
« Le téléphone est un outil de communication et d’ennui »
Quel est donc le style Habib Beye comme entraîneur ? Ce jeudi, le technicien marseillais en conférence de presse. Et c’est ainsi qu’il a été interrogé sur son rapport au téléphone dans le vestiaire de l’OM. Beye a alors répondu : « Je suis pas dans la liberté mais dans la compréhension de ce que l'on vit aujourd'hui. Les joueurs c'est un reflet de la société et de nos enfants. Le téléphone est un outil de communication et d'ennui. Dans certaines situations on les bannit ».
« On n'interdit pas mais on considère qu'à un certain moment ils doivent être discrets »
Toujours sur ce même sujet, Habib Beye a ensuite expliqué : « On n'interdit pas mais on considère qu'à un certain moment ils doivent être discrets. Nos nouvelles générations sont en déconnexion permanente et dans l'inattention. C'est pareil avec les enfants et il faut réussir à les garder impliqués dans la conversation ».