L’OM lance sa nouvelle ère : Une célèbre marque de voitures se moque du club !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’OM a pris la décision de tourner une page de 22 ans. En cette première quinzaine d’avril, le club phocéen a officialisé l’instauration d’un nouvel écusson qui ne laisse pas vraiment indifférent dans les médias et sur les réseaux sociaux. Au point où une marque de voitures est sortie du silence avec une intervention amusante.

C’était dans les tuyaux depuis quelques jours, mais aucune communication de la part de l’OM n’avait été effectuée. Depuis quelques heures, c’est désormais chose faite. L’Olympique de Marseille a bel et bien mis un terme au logo Bouchet, nom du président du club à l’époque, qu’arborait l’institution phocéenne depuis 2004. En effet, à compter de la saison 2026/2027, les maillots de l’OM montreront un nouvel écusson qui se veut plus épurer et bénéfique sur le plan marketing et le développement de la marque Olympique de Marseille.

«Ce logo ne constitue pas une rupture avec le passé, mais une manière d'en révéler les lignes essentielles en épousant un design aussi singulier que l’identité marseillaise» « Plus épuré dans son dessin, ce logo ne constitue pas une rupture avec le passé, mais une manière d'en révéler les lignes essentielles en épousant un design aussi singulier que l’identité marseillaise. Conçu pour être adaptable, il se décline en deux usages principaux : dans le contexte sportif avec l'étoile et la devise “Droit au But” ; dans les univers institutionnels, culturels et digitaux, il peut évoluer en différentes variations de couleurs et peut s’adapter selon les supports, tout en restant immédiatement identifiable », peut-on notamment lire dans le communiqué de l’OM au sujet de l’écusson qui entrera bientôt en vigueur. Mais ce nouveau design n’est pas sans rappeler celui d’une marque bien établie à l’international.