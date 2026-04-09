Merrcato - OM : «Tu pars», la rupture qui a fait signer un champion du Monde à Marseille !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'OM a vu passer dans son histoire un certain nombre de joueurs de renommée internationale, et même plusieurs membres de l'équipe de France championne du Monde en 1998. D'ailleurs, le club phocéen avait profité d'un malaise en 2004 sur le marché des transferts pour faire signer un ancien taulier des Bleus... Explications.

Les faits remontent au mois de janvier 2004, alors que l'OM vivait à cette époque une saison plutôt compliquée en championnat mais réalisait un gros parcours jusqu'en finale de Coupe UEFA (perdue contre le FC Valence) sous l'impulsion d'un grand Didier Drogba. Lors du mercato d'hiver, le club phocéen avait réussi à profiter de la situation très compliquée d'un champion du Monde 98, éternel remplaçant à Manchester United, pour le rapatrier en France. Un joueur qui avait d'ailleurs déjà porté les couleurs de l'OM au début des années 90 : il s'agit bien sûr de Fabien Barthez.

✨Fabien Barthez✨



Légende de l’OM et de l’équipe de France 💫



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Barthez de retour à l'OM après sa rupture avec Manchester Interrogé par La Voix des Gardiens, Barthez s'était livré sur les coulisses de son retour à l'OM cette année-là : « Ferguson m’avait dit : 'tu ne joueras plus pour Manchester' à ma deuxième saison. Il m’avait dit : 'tu ne joueras plus, si tu as un club, tu pars'. Et je suis parti à Marseille. Je suis arrivé en novembre à Marseille, j’avais fait que un ou deux matchs en équipe de France. Mais moi je voulais arrêter le foot », confie l'ancien gardien emblématique de l'équipe de France, qui a donc finalement porté les couleurs de l'OM de janvier 2004 à juin 2006.