Mercato - PSG : «Il va forcer son transfert», bonne nouvelle annoncée à l’étranger ?

Très performant avec son club et en sélection argentine, ce milieu de terrain serait dans le viseur du PSG. Après avoir fait des appels du pied publics au Real Madrid, ce joueur a été sanctionné par son employeur. Malgré tout, il devrait aller au bout de son idée en réclamant son transfert.
Depuis de longs mois, Enzo Fernandez fait le plus grand bonheur de Chelsea et de l'Argentine. Ce qui n'a pas échappé au PSG. En effet, le club de la capitale aurait coché le nom du milieu de terrain de 25 ans, et ce, même si l'entrejeu de Luis Enrique est déjà bien garni actuellement. Cette saison, le PSG peut compter sur sept joueurs fiables à ce poste : Vitinha, Joao Neves, Fabian Ruiz, Warren Zaïre-Emery, Senny Mayulu et Dro Fernandez.
«Il ne s’arrêtera pas là et forcera son transfert»
En ce qui concerne Dro Fernandez, le PSG l'a recruté lors du dernier mercato hivernal. Alors que le crack de 18 ans disposait d'une clause libératoire fixée à 6M€, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi a sauté sur l'occasion. Et pour ne pas froisser le FC Barcelone, le PSG a négocié un un transfert à hauteur de 8M€.
«Le problème, ce sont les 110M€ que Chelsea a déboursés pour lui»
Malgré ses sept milieux de terrain, le PSG verrait d'un bon œil l'idée de recruter Enzo Fernandez. Et cela tombe plutôt bien, puisqu'il pourrait bientôt quitter Chelsea. Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2032, le joueur argentin a fait de multiples appels du pied au Real Madrid lors de la dernière trêve internationale. Sanctionné par Chelsea, Enzo Fernandez a été suspendu deux matchs. Malgré tout, il compterait réclamer un bon de sortie à sa direction cet été. « Enzo Fernández va aller jusqu’au bout. Il ne s’arrêtera pas là et forcera son transfert avec une demande de départ. Le problème, ce sont les 110M€ que Chelsea a déboursés pour lui », a révélé un journaliste sur le plateau d'El Chiringuito. D'après la presse espagnole, les Blues ne devraient pas céder leur numéro 8 pour moins de 150M€.