Mercato - PSG : «Il va forcer son transfert», bonne nouvelle annoncée à l’étranger ?

Amadou Diawara

Très performant avec son club et en sélection argentine, ce milieu de terrain serait dans le viseur du PSG. Après avoir fait des appels du pied publics au Real Madrid, ce joueur a été sanctionné par son employeur. Malgré tout, il devrait aller au bout de son idée en réclamant son transfert.

Depuis de longs mois, Enzo Fernandez fait le plus grand bonheur de Chelsea et de l'Argentine. Ce qui n'a pas échappé au PSG. En effet, le club de la capitale aurait coché le nom du milieu de terrain de 25 ans, et ce, même si l'entrejeu de Luis Enrique est déjà bien garni actuellement. Cette saison, le PSG peut compter sur sept joueurs fiables à ce poste : Vitinha, Joao Neves, Fabian Ruiz, Warren Zaïre-Emery, Senny Mayulu et Dro Fernandez.

«C'est un surdoué» : Ce joueur du PSG qui choque tout le monde ! https://t.co/gE2jhmrSkb — le10sport (@le10sport) April 8, 2026

«Il ne s’arrêtera pas là et forcera son transfert» En ce qui concerne Dro Fernandez, le PSG l'a recruté lors du dernier mercato hivernal. Alors que le crack de 18 ans disposait d'une clause libératoire fixée à 6M€, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi a sauté sur l'occasion. Et pour ne pas froisser le FC Barcelone, le PSG a négocié un un transfert à hauteur de 8M€.