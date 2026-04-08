L'un des futurs meilleurs joueurs au monde est annoncé au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cette saison, le PSG va essayer de réaliser le back-to-back en conservant son titre de champion d'Europe. Pour cela, le club parisien peut s'appuyer sur un effectif semblable à celui de la saison dernière, mais avec des joueurs qui continuent de grandir. L'un d'entre eux pourraient même rapidement devenir l'un des meilleurs du monde.

Depuis la saison dernière, Désiré Doué s'est fait un nom dans le football mondial, notamment grâce à un doublé retentissant en finale de la Ligue des champions contre l'Inter Milan (5-0). Présenté comme un grand espoir du football français lors de son transfert au PSG pour environ 50M€ en 2024, Désiré Doué a désormais tout pour s'imposer comme l'un des meilleurs au monde d'après son ancien entraîneur au Stade Rennais Julien Stéphan.

Julien Stéphan s'enflamme pour Désiré Doué « Je ne pense pas qu'il faille, à court et même à moyen terme, le ranger dans une case Dés'. Il doit continuer à explorer et à se nourrir de plein de choses. Qui aurait pu imaginer qu'un ailier aussi déséquilibrant qu'Ousmane (Dembélé) devienne ce 9 létal ? Désiré a tout techniquement, physiquement, mentalement pour être un des meilleurs joueurs au monde. Il aura une maturité totale vers 24, 25, 26 ans. D'ici là, permettons-lui d'explorer. Et ensuite, il devra peut-être devenir ce joueur axial, ultra-décisif, et être plus haut », confie-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE.