OM : Le nouveau logo est «une grosse mer**», l’action choc réclamée par les supporters marseillais

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mercredi, l’OM a officialisé un grand changement. En effet, le club phocéen a dévoilé le visuel de son nouveau logo pour les années à venir. Le début d’une nouvelle ère à Marseille qui est toutefois loin de faire l’unanimité. Chez les supporters de l’OM, la colère n’a fait que monter ces dernières heures, certains allant jusqu’à demander une action choc en guise de protestation.

Dans quelques mois, l’OM aura une nouvelle identité visuelle. En effet, le club phocéen a dévoilé à quoi ressemblera son prochain logo. « Notre nouveau logo modernise notre emblème iconique tout en honorant son histoire. Conçu pour être adaptable, il se décline en deux usages principaux : dans le contexte sportif avec l'étoile et la devise 'Droit au But' ; dans les univers institutionnels, culturels et digitaux, il peut évoluer en différentes variations de couleurs et peut s’adapter selon les supports, tout en restant immédiatement identifiable », a notamment expliqué l’OM. Problème, ce logo ne plait pas du tout à de nombreux supporters olympiens.

OM : La surprise signée Frank McCourt, des annonces vont tomber ? https://t.co/NPmHah6jrt — le10sport (@le10sport) April 9, 2026

« C'est le pire du pire » Président des Dodgers, un des principaux groupes de supporters de l’OM, Christian Cataldo était l’invité de Rothen s’enflamme ce jeudi. Et voilà que sur RMC, il n’a pas hésité à pousser un gros coup de gueule contre ce nouveau logo du club phocéen : « Lors de notre dernière réunion avec eux, on a un peu claqué la porte parce qu'on leur a expliqué ce qu'on voulait, ce qu'était Marseille, notre histoire et notre identité. Une grosse merde, comme d'habitude. (…) À chaque fois ils te consultent pour dire qu'ils te consultent. Déjà qu'on n'aimait pas celui de Bouchet, mais celui-là, c'est le pire du pire ».