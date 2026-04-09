OM : Le nouveau logo est «une grosse mer**», l’action choc réclamée par les supporters marseillais

Ce mercredi, l’OM a officialisé un grand changement. En effet, le club phocéen a dévoilé le visuel de son nouveau logo pour les années à venir. Le début d’une nouvelle ère à Marseille qui est toutefois loin de faire l’unanimité. Chez les supporters de l’OM, la colère n’a fait que monter ces dernières heures, certains allant jusqu’à demander une action choc en guise de protestation.
Dans quelques mois, l’OM aura une nouvelle identité visuelle. En effet, le club phocéen a dévoilé à quoi ressemblera son prochain logo. « Notre nouveau logo modernise notre emblème iconique tout en honorant son histoire. Conçu pour être adaptable, il se décline en deux usages principaux : dans le contexte sportif avec l'étoile et la devise 'Droit au But' ; dans les univers institutionnels, culturels et digitaux, il peut évoluer en différentes variations de couleurs et peut s’adapter selon les supports, tout en restant immédiatement identifiable », a notamment expliqué l’OM. Problème, ce logo ne plait pas du tout à de nombreux supporters olympiens.
« C'est le pire du pire »
Président des Dodgers, un des principaux groupes de supporters de l’OM, Christian Cataldo était l’invité de Rothen s’enflamme ce jeudi. Et voilà que sur RMC, il n’a pas hésité à pousser un gros coup de gueule contre ce nouveau logo du club phocéen : « Lors de notre dernière réunion avec eux, on a un peu claqué la porte parce qu'on leur a expliqué ce qu'on voulait, ce qu'était Marseille, notre histoire et notre identité. Une grosse merde, comme d'habitude. (…) À chaque fois ils te consultent pour dire qu'ils te consultent. Déjà qu'on n'aimait pas celui de Bouchet, mais celui-là, c'est le pire du pire ».
« La meilleure chose à faire, c'est de ne rien acheter avec ce logo »
« Quand j'entends le président par intérim… Il pose sa merde et il va se casser dans trois ou quatre mois. Il nous laissera son caca avec nous, avec son logo. Initialement, il n'y avait pas l'étoile ni le 'Droit au But'. C'est parce qu'on a crié très fort à la dernière réunion qu'il est là le 'Droit au But'. Il n'avait pas compris que c'était notre identité, notre devise », a poursuivi Christian Cataldo. C’est ensuite qu’il a proposé une idée pour tenter de faire changer d’avis l’OM : « La meilleure chose à faire les gars, c'est de ne rien acheter avec ce logo. Et peut-être qu'ils changeront d’avis ».