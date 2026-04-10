Mercato - PSG : Le prochain transfert confirmé par cette visite au Parc des Princes ?

Alexis Brunet

En vue du mercato estival, le PSG a déjà plusieurs pistes. Comme à son habitude, Luis Campos a dans son viseur des jeunes talents et il aurait même passé la seconde pour s’offrir l’un d’entre eux. L’agent de ce dernier était d’ailleurs présent récemment au Parc des princes, ce qui pourrait laisser penser à un transfert à Paris.

Le mercato estival n’a pas encore ouvert ses portes, mais les plus grands clubs européens commencent déjà à s’activer. C’est notamment le cas du PSG, qui serait déterminé à frapper un grand coup après un recrutement plutôt mitigé l’été dernier (Zabarnyi, Chevalier, Marin). Luis Campos a quelques pistes et certaines ont fuité dans la presse dernièrement.

Mercato - «Si j'étais son agent, je lui dirais de bien réfléchir...» : Transfert relancé au PSG ? https://t.co/tzAcRBSJ8V — le10sport (@le10sport) April 10, 2026

Le PSG s’intéresse à Enzo Fernandez Cet été, un champion du monde pourrait bien poser ses valises à Paris. En effet, le PSG aurait un œil sur Enzo Fernandez, qui pourrait bien quitter Chelsea dans les prochains mois. Présent dans la capitale française dernièrement, l’agent du milieu de terrain, Javier Pastore, a évoqué l’intérêt du champion d'Europe pour son protégé. « C'est normal qu'il y ait des rumeurs pour les liens que j'ai avec le Paris Saint-Germain. Il va faire son mondial cet été et il va finir sa saison avec Chelsea. Maintenant, on attend que Chelsea arrive à se qualifier en Ligue des champions parce que lui, il veut jouer les meilleures compétitions et c'est un gagnant, et après on verra. Sincèrement, on ne pense pas à ça aujourd'hui », a déclaré l’ancien Parisien à Onze Mondial.