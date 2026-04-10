Mercato - PSG : «Il aurait dû rester un peu plus avec nous», le message qu'il répète souvent à Kylian Mbappé !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid librement et gratuitement il y a près d'un an et demi. Selon un pensionnaire du club de la capitale, l'international français aurait dû rester plus longtemps à Paris. Un message qu'il ne cesse de lui répéter.

Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a claqué la porte du Parc des Princes. Engagé jusqu'au 30 juin 2024 avec le club parisien, l'international français a refusé d'activer l'option pour étendre son bail d'une année supplémentaire, étant déterminé à rejoindre le club de ses rêves. Ainsi, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid il y a près d'un an et demi.

Kylian Mbappé : Une star du PSG le rejoint, la statistique va vous épater ! https://t.co/gAiVJtrhkY — le10sport (@le10sport) April 9, 2026

«Ça fait mal de se dire que Kylian n’a pas gagné la Ligue des champions avec Paris» Alors que le PSG a remporté la Ligue des Champions moins d'un an après son départ, Kylian Mbappé a affirmé qu'il n'avait aucun regret. « Si j’étais parti plus tôt et qu’ils avaient gagné, je pense qu’il y aurait eu de la rancœur. Moi, j’étais arrivé au bout du livre. J’ai fait 7 ans, j’ai tout fait. En fait, il n’y avait plus de sens de continuer pour moi. Quand je prends la décision de partir, c’est parce que dans mon livre, il n’y a plus de pages. Et quand c’est comme ça, c’est que l’histoire doit s’écrire sans toi… », a confié le numéro 10 du Real Madrid, invité du dernier numéro de The Bridge. Egalement présent, Achraf Hakimi a lâché ses vérités sur transfert de Kylian Mbappé du PSG à la Maison-Blanche.