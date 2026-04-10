Mercato - PSG : «Il aurait dû rester un peu plus avec nous», le message qu'il répète souvent à Kylian Mbappé !

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid librement et gratuitement il y a près d'un an et demi. Selon un pensionnaire du club de la capitale, l'international français aurait dû rester plus longtemps à Paris. Un message qu'il ne cesse de lui répéter.
Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a claqué la porte du Parc des Princes. Engagé jusqu'au 30 juin 2024 avec le club parisien, l'international français a refusé d'activer l'option pour étendre son bail d'une année supplémentaire, étant déterminé à rejoindre le club de ses rêves. Ainsi, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid il y a près d'un an et demi.
«Ça fait mal de se dire que Kylian n’a pas gagné la Ligue des champions avec Paris»
Alors que le PSG a remporté la Ligue des Champions moins d'un an après son départ, Kylian Mbappé a affirmé qu'il n'avait aucun regret. « Si j’étais parti plus tôt et qu’ils avaient gagné, je pense qu’il y aurait eu de la rancœur. Moi, j’étais arrivé au bout du livre. J’ai fait 7 ans, j’ai tout fait. En fait, il n’y avait plus de sens de continuer pour moi. Quand je prends la décision de partir, c’est parce que dans mon livre, il n’y a plus de pages. Et quand c’est comme ça, c’est que l’histoire doit s’écrire sans toi… », a confié le numéro 10 du Real Madrid, invité du dernier numéro de The Bridge. Egalement présent, Achraf Hakimi a lâché ses vérités sur transfert de Kylian Mbappé du PSG à la Maison-Blanche.
«Avec ce coach, Kylian aurait été meilleur»
« C’est le meilleur buteur de l’histoire de Paris, ça dit beaucoup. Ça fait mal de se dire que Kylian n’a pas gagné la première Ligue des champions avec Paris. J’ai vraiment aimé avoir Kylian avec nous, il a tout donné. Je lui dis souvent qu’il aurait dû rester un peu plus avec nous, ne serait-ce que pour le coach. Parce que je sais qu’avec ce coach, Kylian aurait été meilleur », a estimé Achraf Hakimi, actuel numéro 2 du PSG.