Kylian Mbappé victime d’un «acharnement» : Ils montent au créneau en France 

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis quelques semaines maintenant, Kylian Mbappé n’est pas épargné par la presse espagnole. En effet, de l’autre côté des Pyrénées, les critiques sont nombreuses à l’encontre de l’attaquant du Real Madrid. Mais en font-ils trop avec Mbappé ? Dans l’Hexagone, certains n’ont pas hésité à monter au créneau.

Malgré son statut, Kylian Mbappé est actuellement loin de faire l’unanimité en Espagne. Ses performances avec le Real Madrid sont régulièrement remises en question, de quoi donner lieu à diverses critiques. Récemment, le célèbre animateur Josep Pedrerol lâchait notamment concernant Mbappé : « Mbappé est très bon, mais Mbappé n'a pas compris le Real Madrid. Je crois que le Mbappé-Football Club est très bon, mais je pense qu'il n'a pas compris le Real Madrid, ce qu'est Madrid. Qu'il prenne en compte les critiques venues d'Europe, comme le fait Arbeloa, et qu'il comprenne que c'est très important. (…) Les fans du Real Madrid veulent que Mbappé se ressaisisse, qu'il soit intelligent ».

Kylian Mbappé - Son salaire révélé dans la presse : Le tacle lâché par un journaliste https://t.co/XdoyBO6xyA — le10sport (@le10sport) April 10, 2026

« Ils sont quand même très durs » D’autres critiques peuvent fuser contre Kylian Mbappé en Espagne. De quoi faire réagir dans l’Hexagone, à commencer par Margot Dumont. Ainsi, sur le plateau de Jour de Foot, la journaliste de Canal+ a lâché : « Ils sont quand même très durs. Ils sont aussi peut-être durs avec lui en Espagne parce qu’il ne marque pas. Et il y a eu cette bonne période où sur 5 matchs il n’était pas là et le Real Madrid jouait bien, tournait ben et ça gagnait. Mais ils sont quand même très durs ».