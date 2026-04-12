Kylian Mbappé et l’argent du PSG : L’accusation balancée par Jérôme Rothen

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024, Kylian Mbappé (27 ans) a signé librement et gratuitement au Real Madrid il y a près d'un an et demi. Alors que l'international français avait prolongé en 2022, Jérôme Rothen a poussé un coup de gueule sur les ondes de RMC Sport.

Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a décidé de rejoindre le club de ses rêves. Engagé jusqu'au 30 juin 2024 avec le club parisien, l'attaquant de 27 ans a refusé d'activer l'option pour étendre son bail d'une saison. Déterminé à rejoindre le Real Madrid, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement à la Maison-Blanche il y a un peu plus d'un an et demi.

Mercato - Didier Deschamps : Kylian Mbappé prêt à choisir son prochain club après l’équipe de France ? https://t.co/SXUEaDnxgC — le10sport (@le10sport) April 12, 2026

«Sa prolongation, avant qu’il parte, c’était une catastrophe» Si Kylian Mbappé a intégré l'effectif du Real Madrid lors de l'été 2024, il aurait pu le faire quelques années plus tôt. A son arrivée au PSG, l'international français avait paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2022. Et heureusement pour le club parisien, Kylian Mbappé avait fait le choix de se réengager pour une durée de deux saisons, plus une en option. Mais à en croire Jérôme Rothen, il a rempilé pour la mauvaise raison.