Kylian Mbappé et l’argent du PSG : L’accusation balancée par Jérôme Rothen

En fin de contrat le 30 juin 2024, Kylian Mbappé (27 ans) a signé librement et gratuitement au Real Madrid il y a près d'un an et demi. Alors que l'international français avait prolongé en 2022, Jérôme Rothen a poussé un coup de gueule sur les ondes de RMC Sport.
Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a décidé de rejoindre le club de ses rêves. Engagé jusqu'au 30 juin 2024 avec le club parisien, l'attaquant de 27 ans a refusé d'activer l'option pour étendre son bail d'une saison. Déterminé à rejoindre le Real Madrid, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement à la Maison-Blanche il y a un peu plus d'un an et demi.
«Sa prolongation, avant qu’il parte, c’était une catastrophe»
Si Kylian Mbappé a intégré l'effectif du Real Madrid lors de l'été 2024, il aurait pu le faire quelques années plus tôt. A son arrivée au PSG, l'international français avait paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2022. Et heureusement pour le club parisien, Kylian Mbappé avait fait le choix de se réengager pour une durée de deux saisons, plus une en option. Mais à en croire Jérôme Rothen, il a rempilé pour la mauvaise raison.
«Il l’a fait que d’un point de vue financier et pas autre chose»
« Sur le PSG, vous savez ce que j’en pense de son départ et de sa dernière année. Je trouve même que sa prolongation de deux ans, avant qu’il parte, c’était une catastrophe. Il l’a fait que d’un point de vue financier et pas autre chose. Ça a changé un peu son comportement. Ils ont construit quelque chose de différent sans Mbappé quand il a annoncé qu’il partait. Mais je pense aussi que si Mbappé s’était inscrit dans la durée, ils auraient fait une place à Kylian, et l’équipe serait devenue aussi forte qu’elle l’est, même encore plus », a pesté Jérôme Rothen dans l'émission Rothen s'enflamme (RMC Sport).