Mercato - Didier Deschamps : Kylian Mbappé prêt à choisir son prochain club après l’équipe de France ?

Arrivé en 2012, Didier Deschamps a annoncé qu’il quittera l’équipe de France après la prochaine Coupe du monde, cet été. Tout le monde attend déjà l’arrivée de Zinedine Zidane à sa place, mais l’avenir de l’actuel sélectionneur intéresse également beaucoup, avec plusieurs sources qui ont d’ailleurs parlé d’un possible intérêt du Real Madrid.
Dans quelques mois, l’une des pages les plus importantes du football français va se tourner. Après quatorze années passées avec l’équipe de France, Didier Deschamps va passer le flambeau, avec Zinedine Zidane qui est annoncé comme le grand favori pour lui succéder. Mais pas question pour l’ancien de l’OM et de l’AS Monaco de dire stop, puisqu’à 57 ans il a annoncé vouloir poursuivre sa carrière.
Deschamps intéresserait le Real Madrid
Et où pourrait-il rebondir ? Plusieurs options ont été évoquées ces derniers mois, avec par exemple son ancien club de la Juventus. Mais récemment, plusieurs sources comme RMC ont annoncé que Deschamps pourrait bien rebondir du côté du Real Madrid, qui chercherait un entraineur pour la saison prochaine. Arrivé pour remplacer Xabi Alonso en janvier dernier, Alvaro Arbeloa ne serait qu’une solution d’intérim et pourrait donc être lui aussi remplacé lors de l’intersaison. Et qui de mieux que l’actuel sélectionneur de l’équipe de France pour prendre en main l’un des plus grands clubs au monde.
« Quelqu’un comme Deschamps, ça pourrait rassurer Mbappé »
En tout cas, Kylian Mbappé ne serait pas mécontent de voir son entraineur débarquer au Real Madrid. « Est-ce que Mbappé pourrait pousser Deschamps à prendre le Real Madrid ? C’est sûr que oui. Il voit ce qui se passe au Real, avec un coach qui pour lui n’est pas au niveau de ses ambitions. Ce n’est pas l’entraineur pour lequel il est venu au Real et quelqu’un comme Deschamps, ça pourrait le rassurer » a expliqué Gilles Verdez, sur RTL. « C’est quand même un gage de crédibilité, de sérieux dans l’encadrement et le management. Je trouve que le management du Real Madrid n’est à la hauteur de l’institution et quelqu’un comme Deschamps peut incarner une institution, plus qu'Arbeloa. Je pense donc que Mbappé serait très favorable et Tchouameni aussi ».