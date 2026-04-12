Mercato - Didier Deschamps : Kylian Mbappé prêt à choisir son prochain club après l’équipe de France ?

Axel Cornic

Arrivé en 2012, Didier Deschamps a annoncé qu’il quittera l’équipe de France après la prochaine Coupe du monde, cet été. Tout le monde attend déjà l’arrivée de Zinedine Zidane à sa place, mais l’avenir de l’actuel sélectionneur intéresse également beaucoup, avec plusieurs sources qui ont d’ailleurs parlé d’un possible intérêt du Real Madrid.

Dans quelques mois, l’une des pages les plus importantes du football français va se tourner. Après quatorze années passées avec l’équipe de France, Didier Deschamps va passer le flambeau, avec Zinedine Zidane qui est annoncé comme le grand favori pour lui succéder. Mais pas question pour l’ancien de l’OM et de l’AS Monaco de dire stop, puisqu’à 57 ans il a annoncé vouloir poursuivre sa carrière.

«Tu veux venir ?», Zidane a bouclé son transfert à table, en plein dîner… https://t.co/M4MmWf75P8 — le10sport (@le10sport) April 12, 2026

Deschamps intéresserait le Real Madrid Et où pourrait-il rebondir ? Plusieurs options ont été évoquées ces derniers mois, avec par exemple son ancien club de la Juventus. Mais récemment, plusieurs sources comme RMC ont annoncé que Deschamps pourrait bien rebondir du côté du Real Madrid, qui chercherait un entraineur pour la saison prochaine. Arrivé pour remplacer Xabi Alonso en janvier dernier, Alvaro Arbeloa ne serait qu’une solution d’intérim et pourrait donc être lui aussi remplacé lors de l’intersaison. Et qui de mieux que l’actuel sélectionneur de l’équipe de France pour prendre en main l’un des plus grands clubs au monde.