Luis Enrique : Le drame qu'il a surmonté avant le PSG, «la pire chose qui puisse arriver...»

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé sur le banc du PSG en juillet 2023, Luis Enrique est aujourd’hui perçu comme une légende absolue du club parisien. L’entraîneur espagnol a hissé Paris vers les sommets européens la saison dernière, et a totalement transformé la méthode du club de la capitale. Mais quelques années plus tôt, le technicien asturien a dû surmonter le drame de sa vie. Explications.

Le PSG a totalement changé sous ses ordres. Arrivé il y a bientôt trois ans sur le banc du club de la capitale, Luis Enrique est devenu le maître absolu du club parisien. Ayant apporté sa méthode bien définie avec lui à Paris, le coach espagnol a permis au PSG de définitivement entrer dans l’histoire en remportant la Ligue des Champions à l’issue de la saison 2024-2025.

PSG fans with a special tifo of Luis Enrique and his late daughter Xana. ❤️ pic.twitter.com/3pQ3fpyjqu — EuroFoot (@eurofootcom) May 31, 2025

Luis Enrique a subi la perte de sa fille avant d’arriver au PSG Doté d’un caractère bien trempé et d’une réputation assez particulière, Luis Enrique a enduré un terrible drame avant d’arriver sur le banc du PSG. En 2019, l’Espagnol annonce au mois d’août avoir perdu sa fille, Xana, décédée à 9 ans d’un cancer des os. Un drame tragique pour le futur coach du PSG alors sélectionneur de l’Espagne. Pendant huit mois, Luis Enrique laissera l’intérim à son ancien adjoint, Robert Moreno avec qui des problèmes seront révélés au moment où l’actuel entraîneur parisien reprendra son poste.