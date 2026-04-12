Luis Enrique : Le drame qu'il a surmonté avant le PSG, «la pire chose qui puisse arriver...»

Arrivé sur le banc du PSG en juillet 2023, Luis Enrique est aujourd’hui perçu comme une légende absolue du club parisien. L’entraîneur espagnol a hissé Paris vers les sommets européens la saison dernière, et a totalement transformé la méthode du club de la capitale. Mais quelques années plus tôt, le technicien asturien a dû surmonter le drame de sa vie. Explications.
Le PSG a totalement changé sous ses ordres. Arrivé il y a bientôt trois ans sur le banc du club de la capitale, Luis Enrique est devenu le maître absolu du club parisien. Ayant apporté sa méthode bien définie avec lui à Paris, le coach espagnol a permis au PSG de définitivement entrer dans l’histoire en remportant la Ligue des Champions à l’issue de la saison 2024-2025.
Luis Enrique a subi la perte de sa fille avant d’arriver au PSG
Doté d’un caractère bien trempé et d’une réputation assez particulière, Luis Enrique a enduré un terrible drame avant d’arriver sur le banc du PSG. En 2019, l’Espagnol annonce au mois d’août avoir perdu sa fille, Xana, décédée à 9 ans d’un cancer des os. Un drame tragique pour le futur coach du PSG alors sélectionneur de l’Espagne. Pendant huit mois, Luis Enrique laissera l’intérim à son ancien adjoint, Robert Moreno avec qui des problèmes seront révélés au moment où l’actuel entraîneur parisien reprendra son poste.
« Il a pleuré tout ce qu’il avait à pleurer avec ses proches »
Ayant fait son deuil avant de reprendre les rênes de la « Roja », Luis Enrique n’affichera pas de signes de faiblesses face aux journalistes lors de sa première conférence de presse depuis le décès de sa fille. « Ce jour-là, en conférence de presse, il ne leur a concédé aucune larme, alors qu’ils n’attendaient que ça. Il a pleuré tout ce qu’il avait à pleurer avec ses proches. Perdre un enfant est la pire chose qui puisse arriver, mais il est allé de l’avant, comme il l’a toujours fait », avait témoigné l’ancien président du FC Barcelone Joan Gaspart à ce sujet pour So Foot en 2025.