Mercato - PSG : Le prochain transfert déjà annoncé, et c'est une surprise

Pierrick Levallet

Le PSG devrait très certainement vivre un mercato animé cet été. Le club de la capitale chercherait à offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique pour la saison prochaine. Les dirigeants parisiens prépareraient donc déjà leur recrutement. Les champions d’Europe 2025 envisageraient notamment un transfert assez surprenant pour la prochaine période estivale.

Plutôt discret sur le mercato ces derniers mois, le PSG devrait se montrer plus actif cet été. Les dirigeants parisiens entendraient offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique pour la saison prochaine. Les pépins physiques ont placé le club de la capitale dans une situation délicate plus d’une fois sur cet exercice 2025-2026. La direction des Rouge-et-Bleu voudrait éviter de revivre cela, et aurait donc activé plusieurs pistes sur le marché des transferts.

Mercato - PSG : Après Barcola et Doué, la nouvelle pépite française a été choisie ! https://t.co/qIFUoYg535 — le10sport (@le10sport) April 12, 2026

Le PSG s'intéresse à un crack de Russie Le PSG garderait en effet un œil sur des joueurs comme Morgan Rogers (Aston Villa), Eli Junior Kroupi (Bournemouth), Eduardo Camavinga (Real Madrid), Enzo Fernandez (Chelsea) ou encore Joel Ordonez (Club Brugge). Et ce ne serait pas tout. D’après les informations du média russe Championat, les pensionnaires de la Ligue 1 seraient également intéressés par les services d’Aleksey Batrakov. Ses prestations avec le Lokomotiv Moscou ne font pas beaucoup parler puisque la Russie ne dispute aucune compétition européenne en raison de la guerre en Ukraine. Mais le joueur de 20 ans marque malgré tout les esprits (16 buts et 11 passes décisives en 31 matchs toutes compétitions confondues).