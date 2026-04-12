Mercato - PSG : Un transfert polémique annoncé à l’étranger ?

Pierrick Levallet

Le PSG devrait vivre un mercato assez mouvementé cet été. Le club de la capitale veut offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique dans tous les secteurs. Les dirigeants parisiens exploreraient donc plusieurs pistes sur le marché des transferts. Et l’une d’elles pourrait bien susciter la polémique lors des prochaines semaines.

Le PSG entendrait se montrer plutôt actif sur le mercato cet été. La formation parisienne aurait pris conscience des limites de son effectif, surtout en cas de pépin physique. Les dirigeants du club de la capitale souhaiteraient donc offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique pour la saison prochaine. Dans cette optique, les champions d’Europe 2025 auraient activé plusieurs pistes sur le marché des transferts. Les Rouge-et-Bleu en auraient d’ailleurs activé une nouvelle ces derniers temps.

Mercato - PSG : Après Barcola et Doué, la nouvelle pépite française a été choisie ! https://t.co/qIFUoYg535 — le10sport (@le10sport) April 12, 2026

Le PSG s'attaque à un champion d'Afrique sur le mercato D’après les informations de De Telegraaf, le PSG serait en effet intéressé par les services d’Ismael Saibari. L’international marocain pourrait quitter le PSV Eindhoven à l’issue de la saison. Les pensionnaires de la Ligue 1 devraient toutefois avoir de la concurrence pour le milieu de terrain de 25 ans puisque le Bayern Munich et l’AC Milan seraient aussi sur le coup. Par ailleurs, le club néerlandais attendrait aux alentours de 60M€ pour Ismael Saibari.