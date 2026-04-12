«Il ne va pas jouer la Coupe du monde» : Son transfert à l’OM vire au fiasco

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé à l’OM l’été dernier, l’objectif d’un joueur était de se montrer afin de participer à la Coupe du monde 2026 avec sa sélection, mais les choses ne se sont pas passées comme le prévu. En situation d’échec, le principal intéressé ne devrait pas participer au prochain Mondial, ni être à Marseille lors de l’exercice 2026-2027.

Ils ne seront pas énormément, mais on devrait tout de même voir plusieurs joueurs de l’OM lors de la Coupe du monde 2026 l’été prochain. Sauf grosse surprise, ce ne sera en revanche pas le cas de Benjamin Pavard. L’international français (55 sélections) n’a plus été convoqué par Didier Deschamps depuis le mois d’octobre 2025 et tout porte à croire qu’il ne fera pas partie du groupe de l’équipe de France.

L’OM lâche «des fortunes» pour un nouveau logo : Le coup de gueule de Bertrand Latour https://t.co/yfLf9UNIMD — le10sport (@le10sport) April 12, 2026

« C'est un raté phénoménal » Il faut dire que ses performances depuis son arrivée à l’OM l’été dernier ne sont clairement pas suffisantes pour qu’il puisse y prétendre. Prêté par l’Inter Milan, Benjamin Pavard devrait y retourner, Marseille n’ayant pas l’intention de lever son option d’achat de 15M€. Un échec aussi bien pour le défenseur âgé de 29 ans que pour le club, qui comptait sur lui pour devenir un des leaders de son équipe.