«Il ne faut pas qu’il aille là-bas» : Ce club que Didier Deschamps doit absolument éviter

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L’avenir de Didier Deschamps fait actuellement énormément parler. Alors que le sélectionneur de l’équipe de France quittera ses fonctions à l’issue de la Coupe du monde, différentes rumeurs circulent concernant son prochain challenge. Mais voilà que Deschamps pourrait faire une erreur s’il venait à signer dans un club en particulier.

Didier Deschamps aura donc passé 14 ans à la tête de l’équipe de France. Alors que ce chapitre s’apprête à se refermer, le sélectionneur des Bleus n’a pas envie d’arrêter. Ainsi, après la Coupe du monde, on pourrait donc le revoir sur un autre banc de touche. Mais lequel ? L’avenir de Deschamps fait énormément parler et c’est ainsi que certaines rumeurs l’ont notamment envoyé sur le banc du Real Madrid afin de remplacer Alvaro Arbeloa.

Deschamps au Real Madrid : Kylian Mbappé a son mot à dire ? L'incroyable révélation en Espagne ! https://t.co/hA55PfKwuL — le10sport (@le10sport) April 12, 2026

« Deschamps est trop bon pour le Real » Alors que l’idée de voir Didier Deschamps sur le banc du Real Madrid a de quoi faire saliver, ça pourrait finalement être une erreur pour le sélectionneur de l'équipe de France. C’est en tout cas ce que pense Gilles Verdez. En effet, au micro de RTL, le journaliste a confié : « Deschamps est trop bon pour le Real. Il ne va pas se gâcher là-bas. Il est sur la liste de tous les clubs, ok, sans doute du Real Madrid qui est en crise. Mais Deschamps au Real, c’est un gâchis. Le problème de Deschamps au Real, c’est que Deschamps veut quand même les pleins pouvoirs. Là, vous avez Pérez qui fait les transferts. Il pourra décider de rien. Il ne faut pas qu’il aille là-bas ».