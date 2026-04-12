Mercato - OM : Il réclame (lui aussi) un gros départ dans l’After Foot !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'une saison très mitigée, l'OM a encore un objectif en cette fin de saison : le podium de Ligue 1. Le club ne joue pas à un niveau exceptionnel et beaucoup de changements sont à prévoir dans l'effectif dans les prochains mois. Un joueur phare déçoit et son départ est demandé.

Avec un effectif qui mettait l'eau à la bouche, l'OM pensait jouer un rôle plus important cette saison. Même si le podium est encore largement atteignable, certains joueurs n'ont pas été au rendez-vous au goût de nombreux observateurs. Un ancien champion du monde serait même placé automatiquement sur la liste des départs. Eric Di Meco avait déjà été assez critique il y a quelques jours. Dans l'After Foot, un autre consultant s'est exprimé.

Mercato - OM : Le transfert très inquiétant annoncé sur RMC ! https://t.co/06Aj1uYXYj — le10sport (@le10sport) April 11, 2026

Pavard dans le viseur à l'OM Arrivé à l'OM à la fin du mercato estival en prêt de l'Inter Milan, Benjamin Pavard n'a pas vraiment convaincu cette saison sur le terrain. Le champion du monde français pourrait ainsi rejoindre la liste des départs cet été, un constat glissé par Eric Di Meco d'abord : « Le statut de champion du monde, il l’a mérité. Il a fait ce qu’il fallait. Son salaire, par rapport à ce qu’il faisait avant, il l’a mérité. Dans le football, tu n’es pas payé par rapport à ce que tu vas faire, mais ce que tu as fait. Mais par contre, c’est catastrophique. Dire qu’il faut que ça s’arrête, ça n’est pas lui manquer de respect. C’est peut-être un soulagement pour lui. Peut-être que s’il s’en va ailleurs, ce sera mieux pour lui. »