Mercato : Improbable échange avec le PSG, il va faire son retour en Ligue 1 ?

Cet été, le PSG va s’attendre à ce que certains joueurs quittent ses rangs. Le club de la capitale pourrait d’ailleurs perdre un attaquant, mais pas sous la forme d’un transfert. En effet, une équipe souhaiterait faire un échange avec Paris et ainsi un ancien de Ligue 1 pourrait faire son retour au sein du championnat français.
Contrairement à l’été dernier, le PSG va sans doute se montrer actif sur le mercato, après deux saisons assez éprouvantes. Le club de la capitale a déjà identifié certains joueurs qui pourraient renforcer l’effectif de Luis Enrique, mais il faudra également trouver une solution pour ceux dont l’avenir à Paris semble plus que compromis.
Un départ en attaque ?
Au niveau de l’attaque, le PSG a de quoi faire avec, entre autres, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué, mais certains ne sont plus en odeur de sainteté du côté de Paris. C’est le cas de Randal Kolo Muani, qui est actuellement prêté à Tottenham et sur lequel Luis Enrique ne compte pas vraiment. Le Français est loin aussi de faire l’unanimité en Angleterre, mais à en croire les informations de La Gazzetta dello Sport, la Juventus de Turin penserait toujours à lui après son prêt réussi en seconde partie de saison dernière.
Un possible échange avec Jonathan David
Mais pour faire revenir Randal Kolo Muani, la Juventus de Turin ne disposerait pas d’un énorme budget. Toujours selon La Gazzetta dello Sport, la Vieille Dame serait d’ailleurs plutôt tentée par un échange, surtout en cas de non-qualification pour la prochaine Ligue des champions. Le joueur qui pourrait être échangé contre le Français serait Jonathan David, qui a rejoint Turin l’été dernier en provenance de Lille et qui a inscrit sept buts cette saison en 40 apparitions toutes compétitions confondues (2034 minutes). Reste à voir si une telle opération sera acceptée par le PSG. À noter que la formation italienne aurait également coché le nom de Mason Greenwood, mais là encore cela coûtera cher.