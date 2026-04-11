Mercato : Improbable échange avec le PSG, il va faire son retour en Ligue 1 ?

Alexis Brunet

Cet été, le PSG va s’attendre à ce que certains joueurs quittent ses rangs. Le club de la capitale pourrait d’ailleurs perdre un attaquant, mais pas sous la forme d’un transfert. En effet, une équipe souhaiterait faire un échange avec Paris et ainsi un ancien de Ligue 1 pourrait faire son retour au sein du championnat français.

Contrairement à l’été dernier, le PSG va sans doute se montrer actif sur le mercato, après deux saisons assez éprouvantes. Le club de la capitale a déjà identifié certains joueurs qui pourraient renforcer l’effectif de Luis Enrique, mais il faudra également trouver une solution pour ceux dont l’avenir à Paris semble plus que compromis.

Une légende du PSG veut signer un improbable retour, c’est possible ! https://t.co/eP5wUrbAdK — le10sport (@le10sport) April 11, 2026

Un départ en attaque ? Au niveau de l’attaque, le PSG a de quoi faire avec, entre autres, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué, mais certains ne sont plus en odeur de sainteté du côté de Paris. C’est le cas de Randal Kolo Muani, qui est actuellement prêté à Tottenham et sur lequel Luis Enrique ne compte pas vraiment. Le Français est loin aussi de faire l’unanimité en Angleterre, mais à en croire les informations de La Gazzetta dello Sport, la Juventus de Turin penserait toujours à lui après son prêt réussi en seconde partie de saison dernière.