Mercato - Real Madrid : Retrouvailles avec un entraîneur pour Kylian Mbappé (et ce n'est pas Deschamps)

Les raisons sont multiples et plus précisément du nombre de trois pour croire en la rumeur Didier Deschamps au Real Madrid selon le journaliste de RMC Sport : Fabrice Hawkins. C'est le dossier qui fait parler ces dernières heures dans le cadre d ela succession d'Alvaro Arbeloa à Madrid. Néanmoins, un premier rebondissement, et pas des moindres, est à signaler.
Et si le prochain entraîneur de Kylian Mbappé au Real Madrid, son quatrième en seulement deux saisons complètes, était une personne qu'il connaissait particulièrement et ce, depuis des années ? RMC Sport a lâché une petite bombe dans la journée de vendredi. Le Real Madrid courtiserait Didier Deschamps pour trois raisons précises étalées par le journaliste du média Fabrice Hawkins.
«Dans un vestiaire très politique du Real Madrid, c'est une qualité non négligeable»
« C'est un meneur d'hommes et il l'a prouvé partout, d'abord en équipe de France où il a fait ses preuves et dans les différents clubs dans lesquels il est passé que ce soit à Monaco, à la Juventus ou encore à l'OM et dans un vestiaire très politique du Real Madrid, c'est une qualité non négligeable. Autre atout pour Didier Deschamps, c'est un entraîneur qui sait gagner et ça c'est forcément très important au Real Madrid. Il l'a démontré partout où il est passé (...), c'est un entraîneur qui n'est jamais loin du succès. Et troisième qualité, c'est un atout pour Didier Deschamps, c'est qu'il connaît déjà certains joueurs du Real Madrid : Ferland Mendy, Eduardo Camavinga et surtout l'un de ses vices-capitaines : Aurélien Tchouaméni et son capitaine Kylian Mbappé ». a dévoilé le journaliste de RMC Sport vendredi dans le programme C Carré.
Le Real Madrid préfère trois autres entraîneurs à Didier Deschamps ?
Pour autant, il se pourrait bien que cette rumeur ne soit qu'un feu de paille. Et pour cause, si l'on se fie aux informations récoltées par le journaliste espagnol Miguel Serrano divulguées sur son compte X, Florentino Pérez privilégierait la piste Mauricio Pochettino à l'instant T. Le sélectionneur de la Team USA aurait donc les faveurs du président du Real Madrid lorsque le dirigeant José Angel Sanchez semble avoir des vues sur Julian Nagelsmann, sélectionneur de l'Allemagne. Le conseiller de Florentino Pérez, à savoir Anas Laghrari, opterait plutôt pour Jürgen Klopp. Le nom de Deschamps ne figurerait pas dans le rayon des priorités du Real Madrid pour le moment...