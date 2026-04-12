Mercato - Real Madrid : Retrouvailles avec un entraîneur pour Kylian Mbappé (et ce n'est pas Deschamps)

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Les raisons sont multiples et plus précisément du nombre de trois pour croire en la rumeur Didier Deschamps au Real Madrid selon le journaliste de RMC Sport : Fabrice Hawkins. C'est le dossier qui fait parler ces dernières heures dans le cadre d ela succession d'Alvaro Arbeloa à Madrid. Néanmoins, un premier rebondissement, et pas des moindres, est à signaler.

Et si le prochain entraîneur de Kylian Mbappé au Real Madrid, son quatrième en seulement deux saisons complètes, était une personne qu'il connaissait particulièrement et ce, depuis des années ? RMC Sport a lâché une petite bombe dans la journée de vendredi. Le Real Madrid courtiserait Didier Deschamps pour trois raisons précises étalées par le journaliste du média Fabrice Hawkins.

💣 El entrenador FAVORITO de Florentino Pérez es Mauricio Pochettino.



🚨 José Ángel Sánchez PREFIERE a Julian Nagelsmann.



📌 Anas Laghrari es PARTIDARIO de Jürgen Klopp.



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«Dans un vestiaire très politique du Real Madrid, c'est une qualité non négligeable» « C'est un meneur d'hommes et il l'a prouvé partout, d'abord en équipe de France où il a fait ses preuves et dans les différents clubs dans lesquels il est passé que ce soit à Monaco, à la Juventus ou encore à l'OM et dans un vestiaire très politique du Real Madrid, c'est une qualité non négligeable. Autre atout pour Didier Deschamps, c'est un entraîneur qui sait gagner et ça c'est forcément très important au Real Madrid. Il l'a démontré partout où il est passé (...), c'est un entraîneur qui n'est jamais loin du succès. Et troisième qualité, c'est un atout pour Didier Deschamps, c'est qu'il connaît déjà certains joueurs du Real Madrid : Ferland Mendy, Eduardo Camavinga et surtout l'un de ses vices-capitaines : Aurélien Tchouaméni et son capitaine Kylian Mbappé ». a dévoilé le journaliste de RMC Sport vendredi dans le programme C Carré.