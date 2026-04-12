PSG : La «bêtise» avouée par Kylian Mbappé des années plus tard

Aujourd’hui au Real Madrid, Kylian Mbappé aura évolué pendant 7 saisons au PSG. Joueur du club de la capitale de 2017 à 2024, le Français a fait les beaux jours de la formation parisienne dont il est devenu le meilleur buteur de son histoire. Mais voilà que Mbappé n’a pas toujours tout bien fait au PSG et c’est ainsi qu’il a pu reconnaitre avoir fait une erreur.
Kylian Mbappé aura tout donné pour le PSG pendant 7 ans, même si les derniers mois n’ont pas été les plus simples pour l’attaquant français. Pour autant, le désormais joueur du Real Madrid n'a pas tout le temps été irréprochable à Paris. Ça a notamment été le cas en 2019 lors de la cérémonie des Trophées UNFP. Tout juste récompensé, Mbappé avait alors lâché un discours qui avait laissé tout le monde sous le choc : « C'est un moment très important pour moi, j'arrive à un premier ou second tournant de ma carrière. J'ai découvert énormément de choses ici, je sens que c'est peut-être le moment d'avoir plus de responsabilités. J'espère que ce sera peut-être au Paris Saint-Germain, ce serait avec grand plaisir, ou peut-être ailleurs pour un nouveau projet ».
« Ça c’était une pure bêtise »
En jetant un froid sur son avenir au PSG de cette manière, Kylian Mbappé avait fait halluciner. Mais voilà que des années après, l’ancien Parisien reconnait qu’il n’aurait pas dû faire ainsi. En effet, alors de son récent passage dans l'émission The Bridge, Mbappé a expliqué : « Il y a des choses que j’ai pu dire et que j’ai pu faire que tu regrettes, mais il y a des choses que je regrette mais je savais qu’à ce moment là il fallait les faire. Ce sont des choses que je savais avant d’y aller ce que ça allait provoquer, mais il fallait faire ça. Même si tu ramasses après, il fallait le faire. Je parle des Trophées UNFP là ? Non, ça c’était une pure bêtise ».
« Le mauvais endroit, le mauvais moment, le mauvais contexte »
« Les trophées UNFP je pense que c’était… Un jeune de 19 ans, qui est frustré par pas mal d’épisodes qui n’a pas extériorisé sa frustration, qui prend le mauvais endroit, le mauvais moment, le mauvais contexte et qui vide son sac, tous les gens me regardaient… Ils se disaient « mais qu’est-ce qu’il fait ? » », a continué Kylian Mbappé, reconnaissant qu’il n’avait pas adopté la meilleure des communications à ce moment.