PSG : La «bêtise» avouée par Kylian Mbappé des années plus tard

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui au Real Madrid, Kylian Mbappé aura évolué pendant 7 saisons au PSG. Joueur du club de la capitale de 2017 à 2024, le Français a fait les beaux jours de la formation parisienne dont il est devenu le meilleur buteur de son histoire. Mais voilà que Mbappé n’a pas toujours tout bien fait au PSG et c’est ainsi qu’il a pu reconnaitre avoir fait une erreur.

Kylian Mbappé aura tout donné pour le PSG pendant 7 ans, même si les derniers mois n’ont pas été les plus simples pour l’attaquant français. Pour autant, le désormais joueur du Real Madrid n'a pas tout le temps été irréprochable à Paris. Ça a notamment été le cas en 2019 lors de la cérémonie des Trophées UNFP. Tout juste récompensé, Mbappé avait alors lâché un discours qui avait laissé tout le monde sous le choc : « C'est un moment très important pour moi, j'arrive à un premier ou second tournant de ma carrière. J'ai découvert énormément de choses ici, je sens que c'est peut-être le moment d'avoir plus de responsabilités. J'espère que ce sera peut-être au Paris Saint-Germain, ce serait avec grand plaisir, ou peut-être ailleurs pour un nouveau projet ».

Deschamps au Real Madrid : Kylian Mbappé a son mot à dire ? L'incroyable révélation en Espagne ! https://t.co/hA55PfKwuL — le10sport (@le10sport) April 12, 2026

« Ça c’était une pure bêtise » En jetant un froid sur son avenir au PSG de cette manière, Kylian Mbappé avait fait halluciner. Mais voilà que des années après, l’ancien Parisien reconnait qu’il n’aurait pas dû faire ainsi. En effet, alors de son récent passage dans l'émission The Bridge, Mbappé a expliqué : « Il y a des choses que j’ai pu dire et que j’ai pu faire que tu regrettes, mais il y a des choses que je regrette mais je savais qu’à ce moment là il fallait les faire. Ce sont des choses que je savais avant d’y aller ce que ça allait provoquer, mais il fallait faire ça. Même si tu ramasses après, il fallait le faire. Je parle des Trophées UNFP là ? Non, ça c’était une pure bêtise ».