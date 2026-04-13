Didier Deschamps au Real Madrid : Gros problème à cause du mercato ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Didier Deschamps arrivera à la fin de son aventure avec l'équipe de France cet été, et son profil est annoncé sur la short-list des dirigeants du Real Madrid qui apprécieraient beaucoup les qualités de l'actuel sélectionneur national. Mais il pourrait y avoir une grosse incompatibilité entre Deschamps et le club merengue au sujet du mercato... Explications.

La nouvelle avait été officialisée par Didier Deschamps dès le mois de janvier 2025 : le sélectionneur de l'équipe de France quittera ses fonctions au terme de la Coupe du Monde 2026, et ce après quatorze ans de règne à la tête des Bleus. Si la future nomination de Zinedine Zidane pour lui succéder ne fait plus l'ombre d'un doute, une autre question subsiste : quel sera le prochain challenge de Deschamps ? RMC Sport a récemment annoncé que son nom figurait sur la short-list du Real Madrid, où Didier Deschamps pourrait donc retrouver un certain Kylian Mbappé. Mais cette collaboration avec la Casa Blanca est-elle vraiment possible ?

Didier Deschamps : Bertrand Latour balance deux pistes pour son avenir… avec un gros chèque à la clé https://t.co/o9Kpe6oCdQ — le10sport (@le10sport) April 12, 2026

« Il ne pourra décider de rien là-bas » Le journaliste Gilles Verdez a évoqué la piste Real Madrid pour Didier Deschamps au micro de RTL, et lui déconseille fortement d'aller là-bas : « Deschamps est trop bon pour le Real. Il ne va pas se gâcher là-bas. Il est sur la liste de tous les clubs, ok, sans doute du Real Madrid qui est en crise. Mais Deschamps au Real, c’est un gâchis. Le problème de Deschamps au Real, c’est que Deschamps veut quand même les pleins pouvoirs. Là, vous avez Pérez qui fait les transferts. Il ne pourra décider de rien. Il ne faut pas qu’il aille là-bas », estime Verdez, qui affirme donc que le mercato deviendrait notamment un sujet de tensions entre Deschamps et Florentino Pérez, le président du Real Madrid.