Didier Deschamps au Real Madrid : Gros problème à cause du mercato ?

Didier Deschamps arrivera à la fin de son aventure avec l'équipe de France cet été, et son profil est annoncé sur la short-list des dirigeants du Real Madrid qui apprécieraient beaucoup les qualités de l'actuel sélectionneur national. Mais il pourrait y avoir une grosse incompatibilité entre Deschamps et le club merengue au sujet du mercato... Explications.
La nouvelle avait été officialisée par Didier Deschamps dès le mois de janvier 2025 : le sélectionneur de l'équipe de France quittera ses fonctions au terme de la Coupe du Monde 2026, et ce après quatorze ans de règne à la tête des Bleus. Si la future nomination de Zinedine Zidane pour lui succéder ne fait plus l'ombre d'un doute, une autre question subsiste : quel sera le prochain challenge de Deschamps ? RMC Sport a récemment annoncé que son nom figurait sur la short-list du Real Madrid, où Didier Deschamps pourrait donc retrouver un certain Kylian Mbappé. Mais cette collaboration avec la Casa Blanca est-elle vraiment possible ?
« Il ne pourra décider de rien là-bas »
Le journaliste Gilles Verdez a évoqué la piste Real Madrid pour Didier Deschamps au micro de RTL, et lui déconseille fortement d'aller là-bas : « Deschamps est trop bon pour le Real. Il ne va pas se gâcher là-bas. Il est sur la liste de tous les clubs, ok, sans doute du Real Madrid qui est en crise. Mais Deschamps au Real, c’est un gâchis. Le problème de Deschamps au Real, c’est que Deschamps veut quand même les pleins pouvoirs. Là, vous avez Pérez qui fait les transferts. Il ne pourra décider de rien. Il ne faut pas qu’il aille là-bas », estime Verdez, qui affirme donc que le mercato deviendrait notamment un sujet de tensions entre Deschamps et Florentino Pérez, le président du Real Madrid.
Le Qatar ou l'Arabie Saoudite en options alternatives ?
De son côté, Bertrand Latour évoque d'autres options plausibles que le Real Madrid pour l'avenir de Didier Deschamps : « Il peut aller dans un championnat moins exposé ou le club est en capacité de pouvoir l’attendre. Là, vous êtes le Real Madrid, c’est le club le plus titré au monde, vous ne pouvez pas vous permettre de faire une reprise où pendant 15 jours les joueurs n’ont pas l’entraîneur. Qu’est-ce que j’appelle un championnat moins exposé ? En gros il va prendre de l’argent en Arabie saoudite ou au Qatar ? C’est une possibilité oui », indique Latour sur RTL. Reste donc à savoir ce que Deschamps décidera...