«Comme un cadeau de Dieu» : Kylian Mbappé est comblé, son rêve s’est réalisé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Âgé de 27 ans, Kylian Mbappé est aujourd’hui un homme comblé comme il a eu l’occasion de le répéter auprès d’un média espagnol. L’international français, évoluant au Real Madrid depuis une saison et demie, est revenu sur son rêve d’enfant qui s’est réalisé, allant jusqu’à évoquer un « cadeau de Dieu ».

Après sept saisons passées au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a fini par rejoindre le Real Madrid à l’été 2024. Une arrivée qui semblait inéluctable, tant les deux parties n’ont cessé de se chercher au cours des années. Pour l’international français de 27 ans, cette signature a donc été l’aboutissement d’un long feuilleton et le début d’un rêve d’enfance.

💭 "Hoy en día, el talento no es suficiente. Con el tiempo, entiendes que el fútbol no es solo lo que haces con el balón".



❤️ "Jugar en el Real Madrid es como un regalo de dios"



Kylian Mbappé se abre en la revista 'GQ' 🗣️ pic.twitter.com/Iv2dBh8R9F — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) April 14, 2026

« C’est comme un cadeau de Dieu » « Pour moi, jouer au Real Madrid est comme un cadeau de Dieu, s’est enflammé Kylian Mbappé dans le dernier numéro de la version espagnole du magazine GQ. rapporté par le site Real-France. Avoir l’opportunité de vivre de ma passion, disputer les plus grands matchs, être dans le meilleur club du monde. Je suis toujours très reconnaissant d’être sur le terrain, de me lever chaque matin pour faire ce qui me rend heureux. Le plus difficile, ce n’est pas d’y arriver. C’est d’y rester et de continuer à progresser. Une carrière ne se déroule jamais exactement comme on l’imagine. Il y a des choses que tu contrôles et d’autres non ».