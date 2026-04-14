«Comme un cadeau de Dieu» : Kylian Mbappé est comblé, son rêve s’est réalisé

Âgé de 27 ans, Kylian Mbappé est aujourd’hui un homme comblé comme il a eu l’occasion de le répéter auprès d’un média espagnol. L’international français, évoluant au Real Madrid depuis une saison et demie, est revenu sur son rêve d’enfant qui s’est réalisé, allant jusqu’à évoquer un « cadeau de Dieu ».
Après sept saisons passées au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a fini par rejoindre le Real Madrid à l’été 2024. Une arrivée qui semblait inéluctable, tant les deux parties n’ont cessé de se chercher au cours des années. Pour l’international français de 27 ans, cette signature a donc été l’aboutissement d’un long feuilleton et le début d’un rêve d’enfance.
« C’est comme un cadeau de Dieu »
« Pour moi, jouer au Real Madrid est comme un cadeau de Dieu, s’est enflammé Kylian Mbappé dans le dernier numéro de la version espagnole du magazine GQ. rapporté par le site Real-France. Avoir l’opportunité de vivre de ma passion, disputer les plus grands matchs, être dans le meilleur club du monde. Je suis toujours très reconnaissant d’être sur le terrain, de me lever chaque matin pour faire ce qui me rend heureux. Le plus difficile, ce n’est pas d’y arriver. C’est d’y rester et de continuer à progresser. Une carrière ne se déroule jamais exactement comme on l’imagine. Il y a des choses que tu contrôles et d’autres non ».
« Je suis dans l’environnement dont je rêvais enfant »
« Aujourd’hui, je suis dans l’environnement dont je rêvais enfant, parce que j’ai toujours essayé de me donner les moyens d’y arriver, grâce au travail, à la discipline et à l’exigence envers moi-même, a ajouté Kylian Mbappé, heureux de pouvoir fouler régulièrement la pelouse du Santiago Bernabéu. J’adore être sur le terrain et sentir que je foule la meilleure pelouse du monde, dans un pays qui, sur le plan du football, est l’un des meilleurs au monde ».