Didier Deschamps - Real Madrid : Fabrizio Romano annonce un coup de tonnerre ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé sur la short-list du Real Madrid pour le poste d’entraîneur à partir de la saison prochaine alors qu’il s’apprête à quitter l’équipe de France, Didier Deschamps fait donc déjà l’objet de certaines convoitises. Mais le journaliste Fabrizio Romano précise néanmoins que rien ne garantit à ce jour que le Real Madrid cherchera à changer de coach cet été…

Didier Deschamps sur le banc du Real Madrid la saison prochaine, faut-il vraiment y croire ? RMC Sport révélait ces derniers jours que le profil de l’actuel sélectionneur de l’équipe de France, qui quittera ces fonctions cet été après un règne de 14 ans, intéressait fortement les dirigeants du club merengue. Mais Alvaro Arbeola, qui entraîne actuellement le Real Madrid, pourrait finalement être reconduit, ce qui éloignerait la piste Deschamps comme l’a indiqué le journaliste Fabrizio Romano sur sa chaine Youtube.

Deschamps au Real Madrid ? Une ancienne star du foot lui glisse un (gentil) tacle https://t.co/wb331W5s7k — le10sport (@le10sport) April 13, 2026

« Le Real Madrid garantit qu’il n’y a eu aucun contact » « Pour le moment, au Real Madrid, ils garantissent qu’il n’y a eu aucun contact avec aucun entraîneur. Le message du Real Madrid est qu’ils se concentrent sur le présent avec Alvaro Arbeloa. Évidemment, les prochaines semaines seront cruciales puisqu’il y a le match retour contre le Bayern Munich, il y a la Liga. [...] Didier Deschamps va quitter l’équipe de France après la Coupe du monde 2026. Zinédine Zidane sera l’entraîneur de l’équipe de France si la situation ne change pas d’ici-là parce que ce n’est pas encore officiellement signé », indique le journaliste spécialisé sur le mercato, ce qui relance donc totalement la piste Didier Deschamps au Real Madrid.