Didier Deschamps : Son prochain club dévoilé après l'équipe de France ? (et ce n'est pas le Real Madrid)

D'ici quelques mois, Didier Deschamps ne sera plus le sélectionneur de l'équipe de France. Se pose alors la question de son avenir et de son prochain challenge. Au cours des derniers jours, on a ainsi beaucoup parlé de lui du côté du Real Madrid, mais voilà que Deschamps pourrait finalement avoir une autre idée en tête.
Après avoir passé 14 ans sur le banc de l'équipe de France, Didier Deschamps va s'en aller. Mais voilà que ce n'est pas pour autant que le technicien va raccrocher. La retraite ne serait donc pas pour maintenant, mais reste à savoir où il rebondira. Après avoir dirigé Monaco, la Juventus et l'OM, Deschamps pourrait bien retrouver un poste d'entraîneur de club. Mais où ? DD a visiblement une préférence.
Direction... Chelsea ?
Didier Deschamps devrait avoir l'embarras du choix pour son prochain challenge après l'équipe de France. Voilà qu'il aurait notamment une option prestigieuse : le Real Madrid. Toutefois, il pourrait préférer une autre destination que l'Espagne. En effet, selon les informations de Footmarseillais, Deschamps s'imaginerait davantage en Angleterre, ce qui ferait notamment de lui un candidat potentiel au banc de Chelsea si jamais Liam Rosenior venait à être remplacé.
Deschamps ne doit pas aller au Real Madrid ?
On a ainsi donc beaucoup parlé de Didier Deschamps au Real Madrid au cours des derniers jours. Mais est-ce pour autant une bonne idée ? Certains en doutent. « Deschamps est trop bon pour le Real. Il ne va pas se gâcher là-bas. Il est sur la liste de tous les clubs, ok, sans doute du Real Madrid qui est en crise. Mais Deschamps au Real, c’est un gâchis. Le problème de Deschamps au Real, c’est que Deschamps veut quand même les pleins pouvoirs. Là, vous avez Pérez qui fait les transferts. Il pourra décider de rien. Il ne faut pas qu’il aille là-bas », expliquait notamment Gilles Verdez.