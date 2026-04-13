Didier Deschamps : Son prochain club dévoilé après l'équipe de France ? (et ce n'est pas le Real Madrid)

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

D'ici quelques mois, Didier Deschamps ne sera plus le sélectionneur de l'équipe de France. Se pose alors la question de son avenir et de son prochain challenge. Au cours des derniers jours, on a ainsi beaucoup parlé de lui du côté du Real Madrid, mais voilà que Deschamps pourrait finalement avoir une autre idée en tête.

Après avoir passé 14 ans sur le banc de l'équipe de France, Didier Deschamps va s'en aller. Mais voilà que ce n'est pas pour autant que le technicien va raccrocher. La retraite ne serait donc pas pour maintenant, mais reste à savoir où il rebondira. Après avoir dirigé Monaco, la Juventus et l'OM, Deschamps pourrait bien retrouver un poste d'entraîneur de club. Mais où ? DD a visiblement une préférence.

Deschamps retourne sur le marché : Un coup de main surprise de Mbappé ? https://t.co/FEsN5tiIEW — le10sport (@le10sport) April 13, 2026

Direction... Chelsea ? Didier Deschamps devrait avoir l'embarras du choix pour son prochain challenge après l'équipe de France. Voilà qu'il aurait notamment une option prestigieuse : le Real Madrid. Toutefois, il pourrait préférer une autre destination que l'Espagne. En effet, selon les informations de Footmarseillais, Deschamps s'imaginerait davantage en Angleterre, ce qui ferait notamment de lui un candidat potentiel au banc de Chelsea si jamais Liam Rosenior venait à être remplacé.