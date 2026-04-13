Mercato - PSG : Voici les deux signatures à boucler en urgence !

Alors que la saison 2025-2026 va s'achever le 30 mai au plus tard - en cas de qualification pour la finale de la Ligue des Champions - le PSG aurait déjà la tête au mercato. En effet, les hautes sphères parisiennes estimeraient qu'elles ont deux signatures à boucler en urgence. La première concerne un ailier et la seconde un jeune joueur offensif polyvalent.
Depuis la fin de la saison 2024-2025, le PSG a décidé de lever le pied sur le mercato. En effet, le club de la capitale n'a pas enflammé les deux dernières fenêtres de transferts, préférant procéder à de simples ajustements pour étoffer l'effectif de Luis Enrique. En ce sens, le PSG n'a recruté que quatre joueurs au total ces derniers mois : Renato Marin, Lucas Chevalier, Illia Zabarnyi et Dro Fernandez.
Le PSG veut prolonger Barcola en urgence
A l'intersaison 2025, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi s'est offert trois nouveaux joueurs. D'abord, le club de la capitale a profité de la situation contractuelle de Renato Marin (19 ans) pour le recruter librement et gratuitement. Ensuite, Luis Enrique a réclamé la signature de Lucas Chevalier à Luis Campos. Désirant avoir un gardien très à l'aise au pied, le coach du PSG a vu le conseiller football du club vendre Gianluigi Donnarumma à Manchester City et finaliser le transfert de l'international français. Une opération à hauteur de 40M€ ayant été négociée avec le LOSC. Et en ce qui concerne Illia Zabarnyi, le PSG a déboursé près de 63M€ pour l'arracher à Bournemouth. Au mois de janvier, l'écurie rouge et bleu a été alarmée par le cas Dro Fernandez, qui disposait d'une clause libératoire fixée à 6M€. Pour conserver une bonne relation avec le FC Barcelone, le PSG a négocié un deal à hauteur de 8M€.
Le cas Mayulu est aussi une priorité au PSG
Lors du prochain mercato estival, le PSG devrait une nouvelle fois se montrer discret sur le marché. En revanche, le club parisien compterait sécuriser l'avenir de plusieurs membres de son effectif. Et à en croire L'Equipe, l'urgence du PSG serait de faire rempiler à la fois Bradley Barcola et Senny Mayulu. Le premier est engagé jusqu'au 30 juin 2028, tandis que le bail du second prendra fin un an plus tôt.