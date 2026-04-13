Mercato - PSG : Voici les deux signatures à boucler en urgence !

Amadou Diawara

Alors que la saison 2025-2026 va s'achever le 30 mai au plus tard - en cas de qualification pour la finale de la Ligue des Champions - le PSG aurait déjà la tête au mercato. En effet, les hautes sphères parisiennes estimeraient qu'elles ont deux signatures à boucler en urgence. La première concerne un ailier et la seconde un jeune joueur offensif polyvalent.

Depuis la fin de la saison 2024-2025, le PSG a décidé de lever le pied sur le mercato. En effet, le club de la capitale n'a pas enflammé les deux dernières fenêtres de transferts, préférant procéder à de simples ajustements pour étoffer l'effectif de Luis Enrique. En ce sens, le PSG n'a recruté que quatre joueurs au total ces derniers mois : Renato Marin, Lucas Chevalier, Illia Zabarnyi et Dro Fernandez.

PSG - Ousmane Dembélé : Le talent spécial que «même Neymar n’a pas» ! https://t.co/hXncWm3w22 — le10sport (@le10sport) April 13, 2026

Le PSG veut prolonger Barcola en urgence A l'intersaison 2025, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi s'est offert trois nouveaux joueurs. D'abord, le club de la capitale a profité de la situation contractuelle de Renato Marin (19 ans) pour le recruter librement et gratuitement. Ensuite, Luis Enrique a réclamé la signature de Lucas Chevalier à Luis Campos. Désirant avoir un gardien très à l'aise au pied, le coach du PSG a vu le conseiller football du club vendre Gianluigi Donnarumma à Manchester City et finaliser le transfert de l'international français. Une opération à hauteur de 40M€ ayant été négociée avec le LOSC. Et en ce qui concerne Illia Zabarnyi, le PSG a déboursé près de 63M€ pour l'arracher à Bournemouth. Au mois de janvier, l'écurie rouge et bleu a été alarmée par le cas Dro Fernandez, qui disposait d'une clause libératoire fixée à 6M€. Pour conserver une bonne relation avec le FC Barcelone, le PSG a négocié un deal à hauteur de 8M€.