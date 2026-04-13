Mercato - PSG : La nouvelle piste qui risque de condamner Lucas Chevalier !

Tombé sous le charme de Lucas Chevalier, Luis Enrique a réclamé sa signature à Luis Campos. Pour régaler son entraineur, le conseiller football du PSG a conclu un transfert à hauteur de 40M€ avec le LOSC l'été dernier. Toutefois, Lucas Chevalier a perdu sa place, au détriment de Matvey Safonov, il y a plusieurs semaines. Et aujourd'hui, le PSG aurait déniché un nouveau gardien pour le prochain mercato estival.
Etincelant sous les couleurs du LOSC la saison dernière, Lucas Chevalier a séduit Luis Enrique. D'ailleurs, l'entraineur du PSG a demandé à Luis Campos de lui offrir le gardien français lors du mercato estival 2025. Ayant vendu Gianluigi Donnarumma à Manchester City, le conseiller football parisien s'est exécuté, ayant négocié un transfert à hauteur de 40M€ avec le LOSC.
Le PSG en pince pour Bart Verbruggen
Arrivé au PSG le 9 aout dernier, Lucas Chevalier a été installé en tant que gardien numéro 1 par Luis Enrique. Mais après avoir enchainé les prestations en dents de scie, l'international français a perdu sa place il y a plusieurs semaines. En effet, Lucas Chevalier est désormais la doublure de Matvey Safonov au PSG. Et pour ne pas arranger les affaires du joueur de 24 ans, les hautes sphères parisiennes songeraient à recruter un nouveau portier cet été.
PSG : Quel avenir pour Lucas Chevalier ?
D'après les indiscrétions d'Ekrem Konur, divulguées sur son compte X, le PSG aurait coché le nom de Bart Verbruggen. Alors que le gardien de 23 ans devrait quitter Brighton cet été, le club de la capitale serait emballé par l'idée de le recruter. Ce qui ne présage rien de bon pour Lucas Chevalier. Déjà rétrogradé à un rôle de doublure de Matvey Safonov, le Français pourrait encore descendre dans la hiérarchie la saison prochaine. A moins qu'il ne soit poussé vers la sortie, comme Gianluigi Donnarumma à l'intersaison 2025.