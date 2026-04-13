Mercato - PSG : La nouvelle piste qui risque de condamner Lucas Chevalier !

Amadou Diawara

Tombé sous le charme de Lucas Chevalier, Luis Enrique a réclamé sa signature à Luis Campos. Pour régaler son entraineur, le conseiller football du PSG a conclu un transfert à hauteur de 40M€ avec le LOSC l'été dernier. Toutefois, Lucas Chevalier a perdu sa place, au détriment de Matvey Safonov, il y a plusieurs semaines. Et aujourd'hui, le PSG aurait déniché un nouveau gardien pour le prochain mercato estival.

Etincelant sous les couleurs du LOSC la saison dernière, Lucas Chevalier a séduit Luis Enrique. D'ailleurs, l'entraineur du PSG a demandé à Luis Campos de lui offrir le gardien français lors du mercato estival 2025. Ayant vendu Gianluigi Donnarumma à Manchester City, le conseiller football parisien s'est exécuté, ayant négocié un transfert à hauteur de 40M€ avec le LOSC.

PSG - Ousmane Dembélé : Le talent spécial que «même Neymar n’a pas» ! https://t.co/hXncWm3w22 — le10sport (@le10sport) April 13, 2026

Le PSG en pince pour Bart Verbruggen Arrivé au PSG le 9 aout dernier, Lucas Chevalier a été installé en tant que gardien numéro 1 par Luis Enrique. Mais après avoir enchainé les prestations en dents de scie, l'international français a perdu sa place il y a plusieurs semaines. En effet, Lucas Chevalier est désormais la doublure de Matvey Safonov au PSG. Et pour ne pas arranger les affaires du joueur de 24 ans, les hautes sphères parisiennes songeraient à recruter un nouveau portier cet été.