Deschamps retourne sur le marché : Un coup de main surprise de Mbappé ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Avec l'équipe de France, c'est bientôt terminé. Après la Coupe du monde sur laquelle le rideau tombera au MetLife Stadium le 19 juillet prochain, jour de la finale, Didier Deschamps devra passer à autre chose... mais toujours aux côtés de son capitaine Kylian Mbappé en sélection ? Il est question d'une éventuelle nomination de Deschamps au Real Madrid. Et un journaliste est convaincu que Mbappé fera le maximum pour qu'il le rejoigne dans la capitale espagnole.

Des rumeurs sur l'avenir de Didier Deschamps, cela faisait bien longtemps que le sélectionneur de l'équipe de France n'avait plus été au centre des discussions dans les médias pour un poste d'entraîneur. Et pour cause, depuis la fin de l'Euro 2012 et le départ de Laurent Blanc, le champion du monde 98 est à la tête des Bleus. Mais tout va s'arrêter quatorze années plus tard avec une quatrième Coupe du monde sur le banc de la sélection à son actif.

Quand Didier Deschamps aperçoit une 𝗖𝗢𝗨𝗥𝗦𝗘 𝗗’𝗘́𝗟𝗔𝗡 𝗙𝗥𝗔𝗨𝗗𝗨𝗟𝗘𝗨𝗦𝗘 sur une séance de tirs aux buts au tournoi de Sens. 😭



Il va le voir et lui donne ses précieux conseils. 😁💎



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«Ce n’est pas l’entraineur pour lequel il est venu au Real et quelqu’un comme Deschamps, ça pourrait le rassurer» Alors qu'il a nommé Kylian Mbappé capitaine de l'équipe de France en mars 2023 au premier rassemblement après la retraite internationale d'Hugo Lloris, le patron du vestiaire des Bleus pourrait avoir un impact sur son avenir. RMC Sport explique que les dirigeants du Real Madrid, club de Mbappé depuis l'été 2024, penseraient à lui pour l'éventuel remplacement d'Alvaro Arbeloa. Le journaliste Gilles Verdez est persuadé que Mbappé serait susceptible de lui donner un coup de pouce. « Est-ce que Mbappé pourrait pousser Deschamps à prendre le Real Madrid ? C’est sûr que oui. Il voit ce qui se passe au Real, avec un coach qui pour lui n’est pas au niveau de ses ambitions. Ce n’est pas l’entraineur pour lequel il est venu au Real et quelqu’un comme Deschamps, ça pourrait le rassurer ».