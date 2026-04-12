Mercato - PSG : Le coup de pouce d'une vieille connaissance pour un transfert qui risque de faire parler...

Cet été, le PSG pourrait se montrer offensif sur le mercato estival. Le nom d’un joueur au milieu de terrain revient avec insistance du côté du club parisien. Mais dans ce transfert qui pourrait déclencher une polémique, Paris pourrait bénéficier de l’aide d’une vieille connaissance afin de le finaliser. Explications.
Le mercato estival du PSG pourrait réserver son lot de surprises. En effet, depuis quelques semaines, plusieurs noms sont régulièrement associés au club de la capitale. Au milieu de terrain, notamment, les dirigeants parisiens pourraient accueillir un élément supplémentaire, malgré un secteur de jeu déjà bien fourni.
Enzo Fernandez vers le PSG ?
En perdition à Chelsea, Enzo Fernandez serait sur le départ. Et comme le rapporte Média Foot, son nom est associé au PSG ainsi qu’au Real Madrid. Néanmoins, le club parisien dispose d’un avantage de taille puisque l’agent du milieu de terrain de 25 ans n’est d’autre que Javier Pastore, véritable icône du PSG. « Il s'est séparé de son agent et après trois mois, il a commencé à avoir des propositions de partout pour le représenter. Avec Enzo à la base, on a un ami en commun, et c'est comme ça qu'on a commencé à discuter. Moi, dans la même période, j'ai créé mon agence pour travailler avec un joueur argentin de ma ville de Cordoba, en Argentine, et je lui ai dit : "Écoute, je viens d'ouvrir mon agence, si tu veux, on peut travailler ensemble". Après deux mois, il a pris la décision de travailler avec moi », expliquait récemment l’ancien joueur du PSG auprès de Onze Mondial sur sa relation avec Enzo Fernandez.
Javier Pastore pourrait boucler ce transfert polémique
« C'est normal qu'il y ait des rumeurs pour les liens que j'ai avec le Paris Saint-Germain. Il va faire son mondial cet été et il va finir sa saison avec Chelsea. Maintenant, on attend que Chelsea arrive à se qualifier en Ligue des champions parce que lui, il veut jouer les meilleures compétitions et c'est un gagnant, et après on verra. Sincèrement, on ne pense pas à ça aujourd'hui », affirmait également Javier Pastore vis-à-vis des rumeurs envoyant son compatriote vers le PSG. En revanche, une arrivée d’Enzo Fernandez vers Paris pourrait susciter la polémique. En effet, l’international Argentin a été impliqué dans une affaire de chants racistes envers l’équipe de France en 2024…