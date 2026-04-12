Mercato - PSG : Le coup de pouce d'une vieille connaissance pour un transfert qui risque de faire parler...

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG pourrait se montrer offensif sur le mercato estival. Le nom d’un joueur au milieu de terrain revient avec insistance du côté du club parisien. Mais dans ce transfert qui pourrait déclencher une polémique, Paris pourrait bénéficier de l’aide d’une vieille connaissance afin de le finaliser. Explications.

Le mercato estival du PSG pourrait réserver son lot de surprises. En effet, depuis quelques semaines, plusieurs noms sont régulièrement associés au club de la capitale. Au milieu de terrain, notamment, les dirigeants parisiens pourraient accueillir un élément supplémentaire, malgré un secteur de jeu déjà bien fourni.

🚨 BREAKING: Enzo Fernandez DREAMS of joining Real Madrid.



PSG are also interested, but the player's DREAM club is 100% Real Madrid. @diarioas pic.twitter.com/WZ1BaX4gmH — Madrid Zone (@theMadridZone) March 23, 2026

Enzo Fernandez vers le PSG ? En perdition à Chelsea, Enzo Fernandez serait sur le départ. Et comme le rapporte Média Foot, son nom est associé au PSG ainsi qu’au Real Madrid. Néanmoins, le club parisien dispose d’un avantage de taille puisque l’agent du milieu de terrain de 25 ans n’est d’autre que Javier Pastore, véritable icône du PSG. « Il s'est séparé de son agent et après trois mois, il a commencé à avoir des propositions de partout pour le représenter. Avec Enzo à la base, on a un ami en commun, et c'est comme ça qu'on a commencé à discuter. Moi, dans la même période, j'ai créé mon agence pour travailler avec un joueur argentin de ma ville de Cordoba, en Argentine, et je lui ai dit : "Écoute, je viens d'ouvrir mon agence, si tu veux, on peut travailler ensemble". Après deux mois, il a pris la décision de travailler avec moi », expliquait récemment l’ancien joueur du PSG auprès de Onze Mondial sur sa relation avec Enzo Fernandez.