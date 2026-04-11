Mercato - PSG : «On peut travailler ensemble», la prochaine recrue annoncée en interview ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Les spéculations vont déjà bon train en ce qui concerne le prochain mercato estival du PSG qui pourrait être agité, notamment dans le sens des arrivées. Le nom d'un joueur de Premier League revient avec insistance depuis quelques semaines, et son agent, qui connait très bien le PSG, a laissé la porte ouverte en interview.

Comme chaque été, le PSG devrait se montrer actif sur le marché des transferts et pourrait attirer de nouveaux renforts afin de garnir son effectif. Certains noms sont déjà évoqués dans la presse à cet effet, et notamment celui d'un international argentin, vainqueur de la Coupe du Monde 2022 et qui évolue actuellement du côté de Chelsea : Enzo Fernandez (25 ans). Le PSG courtiserait depuis maintenant plusieurs années le milieu de terrain des Blues, qui a désormais pour agent un ancien joueur emblématique... du club parisien : Javier Pastore.

Un attaquant du PSG se lâche : Luis Enrique va adorer sa réponse ! https://t.co/TjsVFRJZLT — le10sport (@le10sport) April 10, 2026

Pastore au service d'Enzo Fernandez Interrogé par Onze Mondial, Pastore a d'abord expliqué comment il en est arrivé à travailler avec Enzo Fernandez : « Il s'est séparé de son agent et après trois mois, il a commencé à avoir des propositions de partout pour le représenter. Avec Enzo à la base, on a un ami en commun, et c'est comme ça qu'on a commencé à discuter. Moi, dans la même période, j'ai créé mon agence pour travailler avec un joueur argentin de ma ville de Cordoba, en Argentine, et je lui ai dit : "Écoute, je viens d'ouvrir mon agence, si tu veux, on peut travailler ensemble". Après deux mois, il a pris la décision de travailler avec moi », indique Javier Pastore, qui laisse ensuite la porte ouverte à un transfert au PSG pour Fernandez cet été.