Mercato - OM : Le transfert «idéal» que personne n’a vu venir ?

Pierrick Levallet

Comme depuis ces dernières années, l’OM devrait vivre un mercato assez mouvementé cet été. Le club phocéen devrait chercher à reconstruire une équipe avec la nouvelle direction qui est en train de se mettre en place. Un taulier du onze d’Habib Beye pourrait notamment faire ses bagages, et aurait une destination « idéale » assez inattendue.

Ces dernières années, l’OM s’est montré plutôt actif sur le mercato. Et cet été ne devrait pas déroger à la règle puisqu’une nouvelle direction est en train de se mettre en place. Frank McCourt a nommé Stéphane Richard comme nouveau président de la formation marseillaise. Un autre projet devrait donc voir le jour, avec de nouveaux joueurs. La direction olympienne devrait donc chercher des éléments intéressants, tout en se débarrassant de noms jugés indésirables.

Mercato - OM : «J’ai demandé au club», la signature que Roberto De Zerbi voulait boucler à Marseille https://t.co/viePZ42JTZ — le10sport (@le10sport) April 12, 2026

Benjamin Pavard va quitter l'OM ? C’est dans cette optique que Benjamin Pavard devrait faire ses valises cet été. Le champion du monde 2018 a réalisé une saison plutôt décevante à l’OM, qui ne devrait pas lever son option d’achat incluse dans son prêt. Les pensionnaires de la Ligue 1 n'auraient pas été convaincus par ses prestations, que ce soit sous les ordres de Roberto De Zerbi ou d'Habib Beye. Le défenseur de 30 ans devrait donc retourner à l’Inter, qui ne souhaiterait pas le conserver non plus. Un cador européen se serait alors positionné sur le dossier à la surprise générale.