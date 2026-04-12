«Il ne va pas falloir trainer» à l’OM : La sonnette d’alarme tirée après l’arrivée du nouveau président

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À la recherche d’un nouveau président après le départ de Pablo Longoria et l’intérim d’Alban Juster, Frank McCourt a choisi de nommer Stéphane Richard, présenté vendredi en conférence de presse. Ancien PDG d’Orange, il prendra officiellement ses fonctions à partir du mois de juillet, mais un consultant estime qu’il y a un autre dossier dont l'OM doit s’occuper « tout de suite ».

Si plusieurs noms avaient été évoqués ces derniers jours, c’est finalement quelqu’un qui n’avait pas cité, si ce n’est la veille par La Provence, qui a été nommé président de l’OM. Vendredi en conférence de presse, Frank McCourt s’est affiché aux côtés de Stéphane Richard, ancien PDG d’Orange et que l’homme d’affaires américain a choisi pour succéder à Pablo Longoria.

L’Olympique de Marseille est heureux d'annoncer la nomination par Frank McCourt de Stéphane Richard en tant que Président du Directoire du club.



Il prendra officiellement ses fonctions le 2 juillet prochain. pic.twitter.com/H5WpJ7I5zy — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 10, 2026

Qui pour remplacer Benatia à l’OM ? L’OM a donc désormais un nouveau président, qui prendra ses fonctions à partir du 2 juillet, mais qu’en est-il du futur directeur sportif ? Car, comme l’a encore une fois confirmé Frank McCourt lors de la présentation de Stéphane Richard, Medhi Benatia partira bel et bien à la fin de la saison : « Je lui ai demandé de reconsidérer son choix et de rester jusqu’à la fin de la saison. Il a accepté de le faire, mais il a dit "Boss, je finis à la fin de la saison". Je lui ai dit "D’accord, ok, affaire conclue". C’est l’accord que Medhi et moi avons. Et c’est ce que m’a dit Medhi, ce qu’il m’a demandé, ce que j’ai accepté. Je peux confirmer sur la base de nos discussions que oui, c’est ce qu’il a également partagé de manière publique. »