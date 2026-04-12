«Il ne va pas falloir trainer» à l’OM : La sonnette d’alarme tirée après l’arrivée du nouveau président

À la recherche d’un nouveau président après le départ de Pablo Longoria et l’intérim d’Alban Juster, Frank McCourt a choisi de nommer Stéphane Richard, présenté vendredi en conférence de presse. Ancien PDG d’Orange, il prendra officiellement ses fonctions à partir du mois de juillet, mais un consultant estime qu’il y a un autre dossier dont l'OM doit s’occuper « tout de suite ».
Si plusieurs noms avaient été évoqués ces derniers jours, c’est finalement quelqu’un qui n’avait pas cité, si ce n’est la veille par La Provence, qui a été nommé président de l’OM. Vendredi en conférence de presse, Frank McCourt s’est affiché aux côtés de Stéphane Richard, ancien PDG d’Orange et que l’homme d’affaires américain a choisi pour succéder à Pablo Longoria.
Qui pour remplacer Benatia à l’OM ?
L’OM a donc désormais un nouveau président, qui prendra ses fonctions à partir du 2 juillet, mais qu’en est-il du futur directeur sportif ? Car, comme l’a encore une fois confirmé Frank McCourt lors de la présentation de Stéphane Richard, Medhi Benatia partira bel et bien à la fin de la saison : « Je lui ai demandé de reconsidérer son choix et de rester jusqu’à la fin de la saison. Il a accepté de le faire, mais il a dit "Boss, je finis à la fin de la saison". Je lui ai dit "D’accord, ok, affaire conclue". C’est l’accord que Medhi et moi avons. Et c’est ce que m’a dit Medhi, ce qu’il m’a demandé, ce que j’ai accepté. Je peux confirmer sur la base de nos discussions que oui, c’est ce qu’il a également partagé de manière publique. »
« Le sportif, il faut s’en occuper. Tout de suite »
Et pour Bixente Lizarazu, l’OM ne doit pas trop tarder avant de trouver le remplaçant de Medhi Benatia. « Habib Beye, il faut qu’il arrive à tenir bien son équipe parce que ça bouge en coulisses. Il y a encore du changement à Marseille. J’ai envie de dire que c’est le problème éternel. Le PSG a réussi à avoir une stabilité, une stratégie avec les performances qu’on connait aujourd’hui. Est-ce qu’un jour Marseille sera capable de le faire ? Il y a un nouveau président, plus classique. Mais le sportif, il faut s’en occuper. Tout de suite. Qui va s’en occuper ? Il ne va pas falloir trainer », a-t-il déclaré sur le plateau de Téléfoot ce dimanche.