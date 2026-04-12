Mercato - OM : Le remplaçant de Benatia est attendu, «ils vont prendre un pointure»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cela ne fait désormais plus de doute, Medhi Benatia ne sera plus le directeur sportif de l'OM la saison prochaine. Frank McCourt a confirmé son départ à l'issue de la saison ce qui contraint le club phocéen à se mettre en quête de son successeur. Et cela pourrait bien être une pointure.

Alors que l'OM a trouvé un nouveau président en la personne de Stéphane Richard, qui remplace Pablo Longoria, il va également falloir remplacer Medhi Benatia au poste de directeur sportif. Présent en conférence de presse vendredi, Frank McCourt a confirmé une nouvelle fois son départ.

Départ de Marseille : La grande décision à l’OM ! https://t.co/3BF2sCQBhZ — le10sport (@le10sport) April 11, 2026

Le départ de Benatia est confirmé « Je lui ai demandé de reconsidérer son choix et de rester jusqu’à la fin de la saison. Il a accepté de le faire, mais il a dit "Boss, je finis à la fin de la saison". Je lui ai dit "D’accord, ok, affaire conclue". C’est l’accord que Medhi et moi avons. Et c’est ce que m’a dit Medhi, ce qu’il m’a demandé, ce que j’ai accepté. Je peux confirmer sur la base de nos discussions que oui, c’est ce qu’il a également partagé de manière publique », a confié le propriétaire de l'OM en conférence de presse.