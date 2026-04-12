Mercato - OM : Le remplaçant de Benatia est attendu, «ils vont prendre un pointure»

Cela ne fait désormais plus de doute, Medhi Benatia ne sera plus le directeur sportif de l'OM la saison prochaine. Frank McCourt a confirmé son départ à l'issue de la saison ce qui contraint le club phocéen à se mettre en quête de son successeur. Et cela pourrait bien être une pointure.
Alors que l'OM a trouvé un nouveau président en la personne de Stéphane Richard, qui remplace Pablo Longoria, il va également falloir remplacer Medhi Benatia au poste de directeur sportif. Présent en conférence de presse vendredi, Frank McCourt a confirmé une nouvelle fois son départ.
Le départ de Benatia est confirmé
« Je lui ai demandé de reconsidérer son choix et de rester jusqu’à la fin de la saison. Il a accepté de le faire, mais il a dit "Boss, je finis à la fin de la saison". Je lui ai dit "D’accord, ok, affaire conclue". C’est l’accord que Medhi et moi avons. Et c’est ce que m’a dit Medhi, ce qu’il m’a demandé, ce que j’ai accepté. Je peux confirmer sur la base de nos discussions que oui, c’est ce qu’il a également partagé de manière publique », a confié le propriétaire de l'OM en conférence de presse.
«Il va être obligé de prendre une pointure en directeur sportif»
Présent sur le plateau de L'EQUIPE de Greg, Djibril Cissé s'est d'ailleurs prononcé sur la succession de Medhi Benatia et estime que le nouveau président de l'OM, Stéphane Richard va devoir nommer un pointure. « Le fait qu'il ne s'y connaisse pas trop en football, moi ça me va parce que ça veut dire qu'il va être obligé de prendre une pointure en directeur sportif. Il devra prendre quelqu'un qui s'y connaît et qui a les contacts. Il va être obligé. Le binôme directeur sportif-coach, il ne faudra pas se tromper. Pour l'entraîneur, je jouerai la carte jeunesse. Un cocah jeune et qui connaît la nouvelle génération. Un peu comme Amorim au Sporting ? Oui », assure l'ancien buteur de l'OM.