Transfert de Barcola : Une fortune annoncée pour le PSG dans l’opération ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Courtisé notamment par Liverpool qui a des vues sur lui depuis plusieurs mois, Bradley Barcola pourrait quitter le PSG d’ici la fin du mercato estival. Un feuilleton qui fait beaucoup parler, et à en croire les révélations du journaliste Fabrice Hawkins, le PSG pourrait récupérer une petite fortune avec la vente potentielle de Barcola cet été.

Comme le10Sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Liverpool en pince pour Bradley Barcola, et l’attaquant du PSG est d’ailleurs réceptif à cet intérêt que lui portent les Reds depuis plusieurs mois maintenant. Il faut dire que l’attaquant de l’équipe de France, barré par le trio Doué-Kvaratskhelia-Dembélé dans les grandes soirées de Ligue des Champions du PSG, ne serait plus forcément satisfait de ce statut de remplaçant de luxe et pourrait donc envisager de changer d’air cet été. Et pour cela, les courtisans de Barcola comptent bien mettre le prix.

« Des clubs prêts à casser la banque » Le journaliste de RMC Fabrice Hawkins a récemment évoqué l’épineux cas Bradley Barcola dans Génération After et assure que certains clubs pourraient lâcher une fortune au PSG pour le récupérer : « Barcola, c’est un très gros sujet parce qu’international français, parce qu’il y a des clubs de premier plan, notamment en Premier League, qui sont prêts à casser la banque. On rappelle, fin de contrat en 2028, il y a des négociations en cours depuis 24 mois, il n’y a toujours pas eu de prolongation. Il va falloir prendre une décision, elle n’est toujours pas prise. On ne connait pas sa volonté ? Très honnêtement non », indique le journaliste.