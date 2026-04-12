Didier Deschamps à Danse avec les Stars, l'annonce de cette légende de l'OM

Amadou Diawara

Danse avec les Stars est l'émission de TF1 qui permet aux vedettes de faire leurs preuves sur les parquets. Interrogée sur Didier Deschamps, actuel sélectionneur de l'équipe de France de football, cette légende de l'OM l'a imaginé participer à ce programme, et il a fait passer un message clair sur ses chances de titre.

Lors de sa carrière de joueur, Didier Deschamps a brillé. En effet, l'ancien milieu de terrain a défendu les couleurs du FC Nantes, de l'OM, des Girondins de Bordeaux, de la Juventus, de Chelsea et de Valence. Ayant remporté de nombreux trophées au cours de sa carrière, Didier Deschamps a été l'un des grands artisans du sacre marseillais en Ligue des Champions en 1993, et celui de la Juventus en 1996. Ayant porté le maillot de l'équipe de France à 103 reprises, Didier Deschamps a également un palmarès impressionnant avec sa sélection. En effet, l'ex-capitaine tricolore a soulevé à la fois la Coupe du Monde en 1998 et l'Euro en 2000.

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«Il peut tout gagner... sauf Danse avec les stars» Devenu entraineur après avoir raccroché les crampons, Didier Deschamps s'est également illustré sur les différents bancs où il a évolué. En effet, le technicien de 57 ans a remporté la Coupe du Monde 2018 et la Ligue des Nations 2021 avec les Bleus, ainsi que le Championnat de France avec l'OM en 2010, entre autres. Ayant presque tout gagné en tant que joueur et coach de football, Didier Deschamps serait doué dans de nombreuses autres disciplines, mais il ne serait pas un grand danseur.