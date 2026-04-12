«Tu veux venir ?», Zidane a bouclé son transfert à table, en plein dîner…

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Zinedine Zidane a vécu des moments marquants au cours de sa carrière de joueur, et notamment un transfert qui a changé sa vie au début des années 2000. Un deal qui avait été bouclé de manière inattendue de la part de l'ancien numéro 10 de l'équipe de France, puisqu'il avait donné son accord... en plein dîner !

Recruté par le Real Madrid à l'été 2001 dans le cadre d'un transfert avoisinant les 80M€, un record absolu pour l'époque, Zinedine Zidane avait franchi un gros cap en signant avec le club merengue. Son passage dans la capitale espagnole lui avait notamment permis de remporter sa première Ligue des Champions un an plus tard, et pourtant, Zidane avait donné son accord au Real Madrid dans des conditions assez inédites alors qu'il était encore joueur de la Juventus Turin...

Zidane, le coup de cœur qu’il n’attendait pas en équipe de France : «Les autres étaient surpris» https://t.co/wD8RnSdmvK — le10sport (@le10sport) April 11, 2026

Zidane a négocié avec le Real Madrid à table Interrogé dans les colonnes de L'EQUIPE en juin 2022 à l'occasion de ses 50 ans, Zinedine Zidane s'était livré sur les circonstances inattendues de sa première négociation avec Florentino Pérez, le président du Real Madrid : « C’était à Monaco. La première fois où on s’est vus, tout s’est fait là. Il n’y a pas eu de deuxième ou troisième rendez-vous pour que les choses se fassent. La première a été la bonne. On s’est dit OK. Florentino Pérez est un homme qui ne plaisante pas. Quand il dit : “On va le faire”, il le fait », a confié Zidane.