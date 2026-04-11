«Marseille est un lieu particulier pour moi» : A peine parti, il veut déjà revenir à l’OM !

Alexis Brunet

Dernièrement, l’OM a vu partir de nombreuses figures et cela va continuer cet été, à n’en pas douter. Prochainement, un grand nom passé par Marseille il y a peu pourrait toutefois revenir du côté de la cité phocéenne pour une raison bien précise. Reste à voir si cela plaira ou non aux supporters marseillais.

Comparé au début de saison, l’OM a bien changé. Tout d’abord, le club phocéen a vu partir de nombreux hommes importants. On peut notamment parler de Pablo Longoria qui a quitté ses fonctions de président et qui a été officiellement remplacé ce vendredi par Stéphane Richard. Marseille a également changé d’entraîneur car si Roberto De Zerbi a commencé la saison, c’est Habib Beye qui va la finir avec comme mission de se qualifier pour la Ligue des champions.

Roberto De Zerbi in #THFC training:



🗣️ “The target is, fall in love with the ball!” ⚽️



Look how involved RDZ seems to be in training. Definitely much more than any other Tottenham manager by the looks of it. 👀🇮🇹 pic.twitter.com/a4cHQf0tD6 — Hotspur Lane (@HotspurLane) April 10, 2026

« Marseille est un lieu particulier pour moi » Alors qu’il était sous contrat jusqu’en juin 2027, Roberto De Zerbi a donc décidé de quitter l’OM et il a depuis rebondi à Tottenham. Présent en conférence de presse ce vendredi, l’Italien a d’ailleurs parlé de Marseille, où il souhaite revenir pour faire correctement ses adieux. « J’étais à Marseille. Marseille est un lieu particulier pour moi. Je n’ai pas encore dit au revoir aux supporters et au club car je n’ai pas voulu créer de polémique, et pour moi c’était mieux de rester chez moi. »