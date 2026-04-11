Un «surdoué» débarque à l’OM, «c’est un fou de Marseille» !

Alexis Brunet

Dans cette fin de saison, l’OM ne doit pas se louper. Avec seulement la Ligue 1 à jouer, les coéquipiers de Mason Greenwood se doivent de finir au moins troisièmes et donc d’obtenir leur qualification directe pour la Ligue des champions. Après cela, ils pourront compter sur l’arrivée d’un surdoué, qui, qui plus est, semble adorer Marseille.

Il ne reste plus que six journées de Ligue 1 et l’OM commence à se placer. Vendredi soir, grâce à sa victoire 3-1 contre le FC Metz au Vélodrome, les hommes de Habib Beye se sont emparés de la troisième place et comptent désormais deux points d’avance sur le LOSC, qui a pour le moment disputé un match de moins que les Marseillais. Reste à voir si les coéquipiers de Pierre-Emerick Aubameyang réussiront à garder cette place jusqu’à la fin de la saison, ce qui serait synonyme de qualification directe pour la Ligue des champions.

🔵L'OM change officiellement de logo⚪️@jerome_alonzo : « Maman qu'il n'est pas beau, on dirait un logo de voiture d'Europe de l'Est des années 70, il n'y a rien qui va. J'ai eu la chance de jouer avec un logo magnifique de ce club en 1996. »#EDS pic.twitter.com/vRwNF6zoP2 — L'Équipe du soir (@lequipedusoir) April 8, 2026

« C’est un surdoué » L’OM souhaite disputer la Ligue des champions l’année prochaine, pour ce qui sera la vraie première saison de Stéphane Richard à la tête du club phocéen. L’homme de 64 ans est devenu le nouveau président marseillais ce vendredi et il est peut-être l’homme qui va redresser la formation olympienne. Pas issu du monde du football, Richard a fait ses preuves dans des grandes entreprises, mais également en politique, notamment au ministère de l’Économie. Jean-Louis Borloo, qui connaît le nouveau boss de l’OM depuis toujours, s’est d’ailleurs montré très élogieux envers lui au micro de Rothen s’enflamme. « C’est un surdoué qui ne le montre pas. Il a un énorme sourire. Il est très sympa. Derrière sa gentillesse, il y a une vision. »