«Il sortait faire la fête les veilles de match» : Quand cette star du PSG passait ses nuits en boite !

Amadou Diawara

Dans les années 2000, cette star faisait le plus grand bonheur du PSG au Parc des Princes. Toutefois, elle n'était pas du tout professionnelle dans son temps libre. Comme l'un de ses anciens entraineurs l'a révélé, cette vedette avait l'habitude de sortir en boite de nuit lors de son séjour à Paris. D'ailleurs, elle rentrait même à 6 ou 7 heures du matin les veilles de match.

Très en vue du côté de Grêmio, Ronaldinho a alarmé la direction du PSG. Déterminés à recruter le milieu offensif brésilien, les dirigeants parisiens ont mis la main à la poche pour obtenir gain de cause sur ce dossier. En effet, le PSG a déboursé environ 5M€ pour s'attacher les services de Ronaldinho lors de l'été 2001. Mais s'il a parfois régalé sur le terrain, l'ancien numéro 10 du club rouge et bleu aurait eu des écarts de conduite en dehors.

PSG - Ousmane Dembélé : Le talent spécial que «même Neymar n’a pas» ! https://t.co/hXncWm3w22 — le10sport (@le10sport) April 13, 2026

«C'était de pire en pire» Alors qu'il aimait faire la fête, Ronaldinho aurait profité des folles nuits parisiennes lors de son passage au PSG. En effet, l'ex-international brésilien aurait enchainé les sorties dans les lieux branchés parisiens, et ce, jusqu'au petit matin. Et à en croire Luis Fernandez, son entraineur de l'époque, Ronaldinho n'était pas plus raisonnable en veille de match. D'autant plus après son sacre à la Coupe du Monde 2002 avec le Brésil.