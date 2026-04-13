PSG - Ousmane Dembélé : Le talent spécial que «même Neymar n’a pas» !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ayant quitté le PSG en 2023, Neymar a laissé son numéro 10 à un certain Ousmane Dembélé à Paris. Arrivé en provenance du FC Barcelone quelques semaines après le départ du Brésilien, l’attaquant français a finalement marqué l’histoire en remportant le Ballon d’Or deux ans plus tard. Pour certains, Dembélé dispose d’un talent que le génie de la Seleção n’a pas. Explications.

En septembre 2025, Ousmane Dembélé est entré dans l’histoire du football. A l’issue d’une saison 2024-2025 exceptionnelle, l’attaquant du PSG a été élu Ballon d’Or. La distinction individuelle ultime donc pour le Français, qui a longtemps été raillé pour sa maladresse et ses blessures à répétition au cours de sa carrière. Armand Djiré, l’un des premiers représentants du joueur, a témoigné pour So Foot à propos du talent inné présent chez Ousmane Dembélé.

Alors la Neymar 😂😂😂 @KMbappe ta vue l'insolence comme toi — Ousmane Dembélé (@dembouz) June 14, 2015

Dembélé encore plus fort que Neymar avec les deux pieds « Quand les mômes sont mal gérés, cela me touche. Ousmane, c’est comme mon fils, donc je l’ai protégé. Il est venu chez moi en vacances, de temps en temps, avec l’accord de sa mère. Non pas parce qu’il allait devenir un grand joueur, mais parce qu’on avait tissé des liens affectifs », a ainsi expliqué Djiré au magazine en 2025, avant d’embrayer sur le don exceptionnel de Dembélé. « Il n’y a pas un joueur sur cette terre qui a deux pieds comme lui. Même Neymar, son modèle, ne les a pas », affirme-t-il.