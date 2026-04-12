Bixente Lizarazu «adore» ce joueur du PSG, la déclaration d’amour sur TF1

Mercredi, le PSG a pris une option dans l’optique d’une qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions en s’imposant face à Liverpool (2-0) en quart de finale aller. Une rencontre au cours de laquelle un Parisien s’est particulièrement illustré. Un joueur que Bixente Lizarazu « adore », comme ce dernier l’a confié ce dimanche sur le plateau de Téléfoot.
Après avoir raté le coche l’été d’avant, le PSG a fini par réussir à s’attacher les services de Khvicha Kvaratskhelia en janvier 2025. Arrivé en provenance de Naples dans le cadre d’un transfert estimé à 70M€, l’international géorgien (49 sélections, 22 buts) a été un des grands artisans du sacre en Ligue des champions l’année dernière, mais a connu une première partie d’exercice 2025-2026 plus compliquée, à l’image de certains de ses coéquipiers.
Lizarazu est fan de Kvaratskhelia
En C1, Khvicha Kvaratskhelia a en revanche très souvent performé, en témoignent ses statistiques. En 12 matchs de Ligue des champions, l’ailier âgé de 25 ans a inscrit 8 buts et délivré 4 passes décisives. À titre de comparaison, il a marqué à 4 reprises et donné 4 passes décisives en 23 rencontres de Ligue 1 cette saison. Déjà buteur à trois reprises lors de la double confrontation face à Chelsea en huitième de finale, Khvicha Kvaratskhelia a enchaîné mercredi contre Liverpool (2-0) en quart de finale aller, inscrivant le deuxième but du PSG.
« Je trouve que c'est un des joueurs majeurs de cette équipe du PSG »
Le Géorgien se distingue en plus par ses efforts défensifs, toujours très appréciables pour un attaquant, et séduit totalement Bixente Lizarazu, comme ce dernier l’a exprimé ce dimanche sur le plateau de Téléfoot : « C'est l’homme des grands matchs. Encore une fois, face à Liverpool, ce but magnifique. Il est dur comme la pierre en défense et il est incisif et tranchant comme un couteau en attaque. Moi j'adore ce joueur. Vraiment. Je trouve que c'est un des joueurs majeurs de cette équipe du PSG. »